Auf den hellen Fluren riecht es noch nach Farbe und in den Schränken des Naturwissenschafts-raums fehlen noch die Utensilien – das ist den Schülern und Lehrern der Küstenschule in Toitenwinkel aber egal. Sie haben am Montag nach rund anderthalb Jahren Umbauphase wieder alle Bereiche des Gebäudes bezogen. Nun können sich die ersten der 160 Schüler nicht nur über sanierte Flure, Treppenhäuser und Toiletten freuen, sondern auch über einen brandneuen, professionell ausgestatteten Naturwissenschaftsraum und eine große moderne Schulküche, in der gemeinsam gekocht und gegessen werden kann.

Zur feierlichen Wiedereröffnung der Förderschule kam hoher politischer Besuch: Neben Landtags- und Bundestagsmitgliedern war nicht nur der Minister für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung, Christian Pegel, sondern auch der Oberbürgermeister von Rostock, Claus Ruhe Madsen, und der Senator für Soziales, Steffen Bockhahn, anwesend. In die Sanierung des Schulgebäudes flossen ganze 5,1 Millionen Euro, von denen 4,2 Millionen Euro Fördermittel aus dem KLNV-Programm für finanzschwache Kommunen stammen.

Madsen: Einsatz für Kinder und Jugendliche großartig

Begleitet vom Schulchor „Nevermind“ sprachen nicht nur die Politiker, sondern auch die Schulleiterin Silvia Schrötter. Auch sie bedankte sich bei allen Beteiligten, betonte aber auch, wie anstrengend die letzten 18 Monate waren – der Schulbetrieb war nämlich während der Sanierungsarbeiten regulär im gleichen Gebäude weitergelaufen. „Es handelt sich bei unserer Schule nicht um eine ganz besondere. Es ist eine Schule mit dem Förderschwerpunkt ’emotionale und soziale Entwicklung’“, erklärte Schrötter.

Auch Oberbürgermeister Madsen freute sich, die sanierte Schule wiederzusehen: „Heute haben wir die Gelegenheit zu sehen, was aus dem übergebenen Geld tatsächlich gemacht wurde“, sagte er. Dabei solle man aber vor allem an die Kinder und Jugendlichen denken. „Ihr müsst nachher mal zeigen, ob das alles so geworden ist, wie ihr euch das vorgestellt habt und wie ihr das so braucht“, sagte Madsen zu den versammelten Schülern. „Es ist großartig, wie sich die Menschen hier tagtäglich für Kinder und Jugendliche einsetzen“, bedankte sich der Oberbürgermeister.

Schulleiterin freut sich vor allem über die neue Küche

„Es ist ein altes Schulgebäude und wir sind hier erst eingezogen“, erzählt Schulleiterin Schrötter. Zuvor war ihre Schule in der Innenstadt beim Wasserturm, dort ist mittlerweile die Jenaplan-Schule. Das aus den neunziger Jahren stammende Gebäude wurde vollkommen entkernt und neu aufgebaut, unter anderem ist es jetzt frei von Barrieren, die Akustik wurde verbessert und die Fenster ersetzt. In den anstehenden Winterferien sollen dann auch die fehlenden 80 Grundschulkinder in das Gebäude einziehen.

Das Schulgebäude sei so saniert, dass es auch eine andere Schulform beherbergen könnte. Für den Förderschwerpunkt werden dann die entsprechenden Ausstattungsgegenstände besorgt. „Wir brauchen dringend einen Werk- und einen Motorik-Raum, in dem man sich auch bewegen kann“, sagt Schrötter mit Blick auf die noch nicht vollständige Einrichtung. „Wir schaffen uns zwar vieles selbst, aber alles können wir nicht.“ Schrötter, schon seit 1990 im Amt, ist besonders stolz auf die neue Küche: „Die nenne ich auch vor dem Naturwissenschaftsraum“, so Schrötter lachend. Die sei für sie lebensnotwendig, da man dort nicht nur gemeinsam kochen, sondern auch essen könne. „Die brauchen wir, um die Schüler gut versorgen zu können.“

Harte Zeiten während der Sanierung

Carolin Hansen ist seit sieben Jahren Musiklehrerin und Sonderpädagogin an der Küstenschule, unter anderem auch die Leiterin des Nevermind-Chors. „Die letzten zwei Jahre waren sehr beschwerlich. Es ist schön, dass wir jetzt alle ein bisschen Frieden spüren und ankommen können“, sagt Hansen mit Blick auf den Abschluss der Sanierung. Es sei schön, dass die Strapazen endlich ein Ende hätten.

Für sie ist das Beste an der Eröffnung, dass die Kinder des Schulchors die Gelegenheit für ein Erfolgserlebnis bekommen. „Die Kinder haben viel Potenzial, aber dass sie sich trauen, es zu nutzen und über sich hinauszuwachsen, ist sehr selten“, freut sich Hansen. Über die neuen Räume ist die Freude aber auch groß: „Wir haben jetzt die Möglichkeit, alles noch mal neu zu gestalten und es noch ein bisschen schöner zu machen.“

