Nach Schließung von Kitas in Rostock: Freude und Unverständnis bei OZ-Lesern

Rostock

Die Schließung zweier Kitas am Mittwoch in Rostock war Stadtgespräch. Anlass waren Gewaltvorwürfe gegen einen Mitarbeiter – unter anderem soll er Kinder geschubst und gedemütigt haben. Monatelange Ermittlungen führten nun dazu, dass die Stadt reagierte und sowohl das „Gutshaus“ in Dierkow als auch die Kita „Wiesenzwerge“ in Warnemünde schloss.

Nach der Berichterstattung erhielt die OSTSEE-ZEITUNG Mails und Anrufe mit Erfahrungsberichten von Eltern, deren Kinder früher in einer der Einrichtungen betreut wurden. Aber auch auf Facebook gab es zum Thema viele Kommentare:

„Gott sei Dank. Das wurde aber auch Zeit“, kommentierte Simone Liebenberg die Nachricht der Schließung. „Endlich!“, erklärte auch Steffen Ohm.

Nadine Pingel schilderte die Erfahrungen, die sie im Jahr 2013 als Mitarbeiterin vor Ort gesammelt hat: „Mir ist sehr früh aufgefallen, dass da ganz viele Dinge nicht richtig laufen ... Ich kann sehr wohl bestätigen, dass da die Kinder angebrüllt, geschubst, gedemütigt u. v. m. werden“, schrieb sie und erklärte: „Ich kann nur hoffen, dass es den Kindern, die es betrifft, gut geht und sie schnell alles verarbeiten können.“

Andreas Güttler sprach sich für die Einrichtungen aus: „Wir sind seit über neun Jahren mit dieser Kita verbunden. Unsere Kinder gingen und gehen sehr gern hierher. Wir haben uns damals aktiv für diese Kita entschieden, weil uns die Größe, das Konzept und die Einrichtung gefallen hat“, schrieb er auf Facebook und mahnte, auch an die Konsequenzen zu denken: „Jetzt sollen wir unser Kind in eine völlig fremde Kita, von der nichts wissen, schicken! ... Es geht hier um 80 Kinder und deren Eltern, die vor richtige Probleme gestellt werden.“

Ähnlich sieht esChristin Dronenberg: „Meine Tochter ist immer sehr gern in die Kita gegangen und ich konnte auch nicht was Schlechtes sagen, aber man muss nicht gleich eine ganze Kita schließen und die Freundschaften auseinanderreißen, da die Zwerge es nicht verstehen.“ Donnerstagmorgen, als Eltern vor Ort noch einmal über die Schließung informiert wurden, hätte sie „viele traurige Gesichter mit Tränen in den Augen gesehen“.

