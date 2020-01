Nach Schließung von Rostocker Kitas: Betroffene Mutter erhebt schwere Vorwürfe

Nach den Gewaltvorwürfen gegen einen Mitarbeiter und der Schließung zweier Kitas in Rostock haben sich neue Zeugen bei der Staatsanwaltschaft gemeldet. Das bestätigten die Ermittler der OZ. Die Ermittlungen werden noch Wochen dauern. Ein Mutter kritisiert die Aktion der Stadt.

Blick in die Kita „Gutshaus“ in Dierkow: Die Ermittlungen in den beiden geschlossenen Rostocker Kindertagesstätten werden noch Wochen dauern. Quelle: Maria Baumgärtel