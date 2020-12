Nach Shitstorm: Rostock reagiert auf Müllprobleme in der Innenstadt 

Stadtmitte

Das Rostocker Rathaus reagiert auf die anhaltenden Müllprobleme in der Innenstadt und lässt weitere Abfallbehälter aufstellen. „Die Standorte befinden sich an besonders intensiv genutzten Stellen am Universitätsplatz, in der Breiten Straße und am Neuen Markt“, teilt Stadtsprecher Ulrich Kunze mit. Die Behälter sollen fünfmal pro Woche geleert werden.

Auch sorgt ab sofort ein Mitarbeiter der Stadtentsorgung an den Wochenenden dafür, dass Verunreinigungen schnell entfernt und verstopfte Einwurf-Öffnungen von Papierkörben frei gemacht werden. Bereits am vergangenen Novemberwochenende sei die Stadtentsorgung mit einer Sonderreinigung der Innenstadt beauftragt worden, heißt es. Dennoch sah die Kröpeliner Straße am Sonntag wie ein Schlachtfeld aus – sehr zum Ärger der Passanten. Auch in den Sozialen Medien gab Hunderte negative Kommentare.

Verpackungen sind für Papierkorb-Öffnungen zu groß

Laut Rathaus fällt derzeit vermehrt Müll an, weil viele Gastronomen aufgrund der Corona-bedingten Beschränkungen verstärkt auf Einwegverpackungen setzen. „Grundsätzlich reichen die in der Innenstadt aufgestellten Papierkörbe aber auch für diese zusätzlichen Mengen aus, zumal sämtliche Papierkörbe täglich geleert werden“, sagt Kunze.

Viele Einwegverpackungen seien jedoch für die Papierkörbe zu groß und müssen zusammengepresst oder gefaltet werden, damit sie hineinpassen. „Das geschieht aber oftmals nicht“, so der Stadtsprecher. Dadurch würden die Einwurf-Öffnungen der Papierkörbe verstopft, obwohl die Behälter noch nicht ausgelastet seien. „Die Öffnungen sind absichtlich klein gehalten, damit Tiere die Abfälle nicht herauszupfen“, sagt Kunze.

Appell an Besucher und Außer-Haus-Verkäufer

Rostocks Umweltsenator Holger Matthäus (Grüne) nimmt nun Passanten und Außer-Haus-Verkäufer in die Pflicht: „Bitte stellen Sie Abfälle nicht neben überfüllte Papierkörbe, sondern entsorgen Sie diese in den nächstgelegenen freien Papierkorb.“ Auch sollten Mehrwegsysteme genutzt werden. „Langlebige Mehrwegverpackungen schonen Ressourcen, reduzieren Abfälle, überquellende Papierkörbe und verschmutzte Straßen“, so Matthäus.

