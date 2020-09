Nach Skulpturen-Diebstahl: Rostocks Schwanenteich bekommt zwei Fohlen

Reutershagen

Der Fall hat vor rund zwei Jahren für Entsetzen gesorgt: Aus dem Park am Rostocker Schwanenteich sind zwei Bronzefiguren gestohlen worden. Dabei handelte es sich um die lebensgroßen Skulpturen „Großer Stehender“ des Kühlungsborner Bildhauers Wilfried Schröder von 1982 und „Eselreitender Junge“ von Gerhard Rommel aus dem Jahr 1969.

Die Versicherung hat den finanziellen Schaden inzwischen reguliert. Nun sollen noch in diesem Jahr neue Skulpturen am Schwanenteich und an der Kunsthalle aufgestellt werden, wie Thomas Werner vom städtischen Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen im Ortsbeirat Reutershagen mitteilte.

Einzelteile tauchten bei Schrotthändler auf

Demnach ist Bildhauer Wilfried Schröder bereits damit beauftragt, eine weitere stehende Figur zu schaffen. Vom verstorbenen Künstler Gerhard Rommel sollen zwei Fohlen installiert werden. Zwar waren die Einzelteile des „Eselreitenden Jungen“ bei einem Schrotthändler in Lübeck aufgetaucht, doch für den Wiederaufbau fehlte ein entscheidendes Detail: „der Kopf des Jungen“, sagt Werner.

Unter diesen Umständen wollte die Witwe des Künstlers einer Wiederherstellung nicht zustimmen. Das Material ist daher eingeschmolzen worden. Bei einem Besuch in der traditionsreichen Bildgießerei Seiler in Schöneiche bei Berlin, die über Jahrzehnte für Rommel gearbeitet hat, entdeckten Mitarbeiter des Rostocker Kulturamtes dafür dann aber ein anderes Werk des Künstlers: zwei Fohlen. „Das eine frisst im Gras, das andere schaut nach hinten“, sagt Werner.

Fohlen werden ohne Sockel aufgestellt

Die beiden Pferde sollen möglichst ohne Sockel am Schwanenteich installiert werden. „Sonst wären Verletzungen vorprogrammiert, wenn Kinder darauf spielen“, erläutert Werner den Grund. Auch soll es aus der Ferne so aussehen, als würden die Fohlen tatsächlich im Gras stehen. Anders als der „Eselreitende Junge“, der dicht am Weg stand, sollen die Pferde mehr mittig auf dem Rasen platziert werden – ohne den Ablauf des traditionsreichen Fischerfestes zu stören.

Thomas Werner gab im Ortsbeirat darüber hinaus bekannt, dass ein restauratorisches Gutachten zum Kugelbrunnen am neuen Kreisel in Reutershagen erstellt werden soll.

Von André Horn