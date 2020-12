Nach Spendenaufruf: Rostocker Schüler erhalten Bücher

Rostock

Die Eiskönigin, die kleine Raupe Nimmersatt, Geschichten vom kleinen Piraten: Schüler der Grundschule „Am Taklerring“ in Groß Klein freuen sich über mehr als 60 Kinderbücher. Diese wurden ihnen kurz vor Weihnachten von der Hanseatischen Bürgerstiftung überreicht. Die Stiftung hatte Ende November die Rostocker aufgerufen, Platz in den eigenen Bücherregalen zu schaffen und nicht mehr gebrauchte, aber gut erhaltene Bücher zu spenden. Beschenkt werden sollen Kinder und Jugendliche, die bisher keine oder nur wenige Bücher besitzen.

Iris Schiemann, Pädagogin an der Grundschule in Groß Klein, freut sich über die Spende für ihre Schüler. „Die Kiste, die wir erhalten haben, wurde so liebevoll zusammengestellt. Und alles ist in einem Top-Zustand“, sagt die ehemalige Lesepatin. „Ich habe von dem Aufruf gehört und fand das ganz toll. Gerade in der jetzigen Zeit, wo keiner so wirklich Geld hat, sich Bücher zu kaufen, ist das eine super Aktion.“

Anzeige

Riesenfreude bei den Kindern

Sofort habe sie die Hanseatische Bürgerstiftung kontaktiert und Bedarf angemeldet. „Dann bin ich hingefahren, habe einen Karton mit sehr schönen Büchern bekommen und sofort an die Kinder verteilt. Das hat für ein Riesen-Echo bei den Kindern gesorgt“, sagt die Pädagogin überwältigt. „Ein Junge hat sofort das Buch ‚König der Löwen‘ aufgeschlagen und sieht die Figuren, die er nur aus dem Film kennt. Er hat sich so gefreut. Das war schon magisch.“

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Tausende Bücher gehen ein

Auch die Verantwortlichen der Spendenaktion erleben viel Resonanz auf den Aufruf. Tausende Bücher seien bereits eingegangen. „Wir haben schon unzählige Bücherlieferungen erhalten und unser erster Keller ist fast voll, obwohl wir schon weiterverteilt haben“, verrät Alexander Winter, Vorstandsvorsitzender der Hanseatischen Bürgerstiftung. Winter, der zudem Geschäftsführer der arcona-Hotelgruppe ist, hat für die kontaktlose Übergabe der Bücher seinen Firmensitz zur Verfügung gestellt. Dort wurden die Spenden von Freiwilligen der Bürgerstiftung durchgesehen und für die Übergabe sortiert. Leider mussten dabei auch viele Werke aussortiert werden. „Alte, zerfledderte, beschmierte Bücher waren genauso dabei wie Literatur der DDR-Organisationen oder aber eben auch Nicht-Kinderbücher“, sagt er.

Aktion geht weiter

Im neuen Jahr soll die Aktion weitergehen. Die Stiftung dankt unter anderem auch der Michaelschule in Rostock, die eine Extra-Sammelaktion gestartet und die Bücher weitergegeben hat. Zudem beteiligte sich auch die „andere Buchhandlung“ am Doberaner Platz an der Aktion. „Ich bin froh, dass diese Werke gezielt Kindern zugutekommen, die nicht so privilegiert sind. Es ist schön, dass es solche Initiativen gibt und ich beteilige mich gern“, sagt Inhaber Manfred Keiper zum Start des Projektes.

Von Katharina Ahlers