Nach Störtebeker-Absage: Open-Air-Theater in MV wollen spielen

Rostock

Nach der Absage der Störtebeker-Festspiele in Ralswiek halten viele kleinere Open-Air-Produktionen im Land an ihren Plänen für die Saison fest: Am Dienstag hatten die Macher eines der größten Open-Air-Theater-Spektakels im Land verkündet, dass die Saison wegen der Corona-Pandemie ausfällt.

Grund seien fehlende Ausfallhilfen. Zudem rechne sich ein Spielbetrieb vor maximal 1000 vom Gesundheitsamt Vorpommern-Rügen zugelassenen Besuchern wirtschaftlich nicht. Viele andere Open-Air-Theater-Produktionen stehen hingegen in den Startlöchern.

Bühnenbildner Joachim Hamster Damm vor dem Bühnenbild zu „Die Schildbürger". Das Narrenspiel, das ursprünglich für 2020 geplant war, ist ab dem 12. Juni im Schlossinnenhof bei den Schweriner Schlossfestspielen zu sehen, die vom 11. Juni bis 10. Juli 2021 stattfinden. Im Alten Garten wird das Musical „Titanic“ gezeigt. Quelle: Silke Winkler

Grevesmühlener Piraten wollen 2021 in See stechen

Im Gegensatz zu ihrem Seeräuber-Kollegen von der Insel Rügen wollen die Grevesmühlener Piraten am 18. Juni mit dem Stück „Ein Königreich vor dem Wind“ in See stechen. „Nach jetzigem Stand werden wir diese Saison in geplanter und gewohnter Form spielen“, betonte Peter Venzmer, Intendant des Piraten-Open-Air-Theaters. Zurzeit werde die Spielstätte von 1600 auf 3200 Plätze erweitert, um trotz Hygienemaßnahmen und Abstandsregeln wirtschaftlich spielen zu können. „Für den Notfall haben wir einen Plan B in der Schublade“, so Venzmer.

Wollen trotz Corona auch 2021 in See stechen: Die Piraten des Open-Air-Theaters Grevesmühlen (hier Premiere 2019) Quelle: Michael Prochnow

Vineta – Traum ohne Wirklichkeit

Spielen will man auch an der Vorpommerschen Landesbühne in Anklam, die unter anderem die „Vineta-Festspiele“ auf der Insel Usedom inszeniert. „Uns macht die Absage der Störtebeker-Festspiele sehr traurig“, sagte Intendant Martin Schneider. „Damit geht in diesem Jahr ein großer Publikumsmagnet für das Land verloren.“

Die Vorpommersche Landesbühne halte aber noch an ihren Planungen für eine Open-Air-Saison fest. Vorstellungen mit Abstand und reduzierter Besucherzahl seien bisher an allen fünf Sommer-Standorten geplant: Dazu gehören die Schlossinsel-Festspiele in Wolgast, für die zurzeit ein eigenes Stück entwickelt werde, die Produktion „Die Peene brennt“ in Anklam, der Barther Theatergarten sowie das Theaterzelt Chapeau Rouge in Heringsdorf. Karten gebe es frühestens ab Mai. „Wir gehen nicht in die Werbung, bevor wir mehr Sicherheit haben“, räumte Sprecherin Martina Krüger ein.

Auch das Theater Vorpommern hält an der Open-Air Bespielung der Klosterruine Eldena in diesem Jahr fest: Auf dem Programm steht das Stück „Robin Hood – König von Sherwood Forest“, das dort unter Coronabedingungen vom 16. Juni bis zum 1. Juli zu sehen sein soll, hieß es aus dem Theater.

Rund 80 Veranstaltungen im Rostocker Klostergarten geplant

Auch Martina Witte, Leiterin der Rostocker Compagnie de Comédie, steht bereits in den Startlöchern für den Theatersommer im Rostocker Klostergarten: Vom 28. Mai bis zum 4. September sind dort rund 80 Veranstaltungen geplant, darunter das Theaterstück „Romeo und Julia“ sowie Konzerte und Gastspiele verschiedener Künstler. „Unser Terminkalender ist voll. Vom 28. Mai bis zum 4. September spielen wir fast jeden Tag. Wir gehen fest davon aus, dass das Sommertheater im Freilichtbereich stattfinden kann“, so Witte. Unter welchen Bedingungen, müsse man sehen. Sie gehe davon aus, dass der Klostergarten wie bereits im vergangenen Jahr bestuhlt werden müsse, um Abstände zu gewährleisten. „Damit würden wir auf rund 300 Zuschauer kommen“, sagt sie.

Küssen sich durch eine Plexiglasscheibe: Schauspielerin Larissa Sophia Farr und Peer Roggendorf beim pandemiegerechten Stück "Katharina oder William Shakespeares Der Widerspenstigen Zähmung“. Auch in diesem Jahr steht das Stück wieder auf dem Spielplan. Quelle: Martin Börner

Schlossfestspiele vom 11. Juni bis zum 10. Juli mit „Titanic“

Auch am Mecklenburgischen Staatstheater ist man optimistisch, was die kommende Open-Air-Saison angeht: „Wir gehen davon aus, dass die Schlossfestspiele wie geplant vom 11. Juni bis zum 10. Juli stattfinden, wenn auch mit reduzierter Besucherzahl“, sagt Sprecher Johannes Lewenberg.

Er gehe davon aus, dass von den rund 1200 Plätzen auf dem Alten Garten lediglich 30 Prozent besetzt werden könnten, um die nötigen Abstände zu gewährleisten. Dort wird das Musical „Titanic“ aufgeführt. Im Schlossinnenhof ist das Narrenspiel „Die Schildbürger“ zu sehen.

Müritz-Saga hat Kartenverkauf ausgesetzt

Ob die „Müritz-Saga“ in Waren (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) 2021 unter dem Titel „Des Teufels Schergen“ die 15. Saison erlebt, bleibt hingegen abzuwarten: Regisseur Nils Düwel hat den Kartenvorverkauf vorerst bis zum 26. April ausgesetzt: „Wir haben uns Ende April als Frist gesetzt. Bis dahin muss von Bundes- und Landesregierung entschieden werden, was zu tun ist, weil dann die Proben beginnen würden“, so Düwel.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zu proben, ohne zu wissen, ob man spielen dürfe, dafür sei das finanzielle Risiko ohne Ausfallhilfen zu groß. „Noch haben wir die Hoffnung, dass sich nach Ostern alles in eine Richtung wendet, die uns das Spielen ermöglicht. Wenn nicht, werden wir das rechtzeitig publizieren“, so Düwel.

Von Stefanie Büssing