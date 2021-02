Nach Sturz in Warnemünde: Rentnerin dankt für Hilfe

Warnemünde

Eigentlich wollte Monika K. (Name v. Redaktion geändert) am vergangenen Mittwoch sich nach einem Einkauf in Warnemünde rund um Leuchtturm und Teepott noch etwas die Beine vertreten und die Seeluft genießen. Doch ihr Ausflug endete anders als erhofft. „Auf einer vereisten Treppe bin ich schließlich fürchterlich gestürzt und konnte mich aus eigener Kraft nicht mehr erheben“, sagt die 77-Jährige.

Viele Leute seien in dieser Situation einfach an ihr vorübergegangen und hätten keine Hilfe geleistet. „Doch eine junge Frau hat mir ihre Hilfe angeboten“, sagt K. Plötzlich hält ein Kastenwagen. „Das war ein Firmenfahrzeug, vermutlich von einem Handwerksunternehmen“, sagt die Rentnerin.

Handwerker eilt zu Hilfe

Es steigt ein Mann aus und alarmiert umgehend den Notarzt. „Zudem brachte mir der Mann Verbandszeug für meine Kopfverletzung und eine Wärmedecke.“ Doch weder an den Namen des Mannes noch an das Fahrzeug könne sie sich genau erinnern.

Auch weitere Personen bieten anschließend ihre Hilfe an. „Ich hockte auf dem eisigen Boden und war trotz der Hilfe nicht fähig, aufzustehen.“ Der vermutliche Handwerker blieb bis zum Eintreffen der Rettungskräfte an der Seite der Rentnerin, bis schließlich ein Rettungswagen kam und sie in die Südstadtklinik brachte. „Ich hatte mir eine Platzwunde am Kopf zugezogen und mir die Schulter ausgekugelt“, sagt Monika K..

Hilfe nicht mehr selbstverständlich

Die Rentnerin wendet sich anschließend an die OSTSEE-ZEITUNG. „Ich möchte mich darüber in aller Form für die geleistete Hilfe bedanken. Wie ich erkennen musste, ist das heute nicht mehr selbstverständlich und darum finde ich es wichtig, es zu erwähnen.“ Sie ist mittlerweile wieder zu Hause und wohlauf.

Von Moritz Naumann