Nach Thomas-Cook-Pleite: Rostocker Reiseveranstalter sichert Kunden mit 110 Millionen ab

Die Verunsicherung bei den Kunden ist groß – auch noch acht Wochen nach der Pleite: Die Nachwehen der Insolvenz des weltweit zweitgrößten Reiseveranstalters Thomas Cook bekommen auch Reisebüros und -veranstalter in MV bis heute zu spüren. Doch rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft bekommen auch Mecklenburger und Vorpommern wieder Lust auf Urlaub.

„Wir reden sehr, sehr viel“

Die vergangenen Wochen – im Reisebüro Döring in Stralsund waren sie turbulent: „Wir waren ja ein Thomas-Cook-Reisebüro, viele Kunden kamen mit ihren Sorgen und Nöten zu uns“, sagt Reiseverkehrskaufmann René Nagel. Weil das Reisebüro aber Inhaberin Illona Döring gehört und nicht dem einstigen Reiseriesen Thomas Cook, waren Nagel und seine Kollegen nicht direkt von der Insolvenz des britischen Unternehmens und seiner deutschen Töchter betroffen: „Wir haben aber sehr schnell unseren Außenauftritt geändert.“ Wochenlang musste das Team aufklären: Welche Folgen hat die Insolvenz? Wer bekommt wie sein Geld zurück? Und was ist mit bereits gebuchten Urlauben?

Buchung ziehen wieder an

Nun kehrt langsam die Lust am Reisen zurück: „Die Kunden halten sich nicht mehr zurück bei den Buchungen“, sagt Angela Lange aus dem Ostsee-Reisebüro in Wolgast. „Sie stellen mehr Fragen zu Veranstaltern und Fluggesellschaften. Aber sie wollen verreisen.“ Auch aus Stralsund meldet André Lange: „Seit einigen Wochen ziehen die Buchungen wieder spürbar an. Lachender Dritter der Cook-Pleite könnten Kreuzfahrt-Reedereien sein.

Die werden stark nachgefragt, bestätigt auch André Maise, Inhaber des Reiseland Reisefieber in Grevesmühlen. „Vor allem Kreuzfahrten, die in deutschen Häfen starten – in Warnemünde, Hamburg oder Kiel – stehen hoch im Kurs. Die Kunden müssen dann nicht fliegen, nehmen ein Risiko wenig in Kauf“, sagt Maise. Auch er bekommt sie immer wieder zu hören, die Fragen nach der Seriosität der einzelnen Reiseveranstalter. „Wir schauen auch genauer, bei wem es Probleme geben könnte. Aber bei einer TUI, Schauinsland oder DER machen Sie nichts falsch.“ Eine Pauschalreise sei nach wie vor die sicherste Art einer Reise.

„Kunden sind verunsichert“

Kai Otto, Geschäftsführer des Reiseveranstalter PTI Panoramica aus Roggentin ( Landkreis Rostock), spürt die Unsicherheit bei den Kunden: „Die Leute fragen sich, wie so etwas passieren konnte – wie so ein großes Unternehmen in die Insolvenz rutschen konnte.“ PTI ist auf Bus- und Gruppenreisen spezialisiert. Der Schwarzwald und Tirol, der Bodensee und der Pfälzer Wald stehen unter anderem auf dem Programm, aber auch Ziele in Südeuropa.

„In unserem eigenen Reisebüro in Roggentin, aber auch bei den Partnern hören unsere Außendienstmitarbeiter immer wieder, wie verunsichert die Kunden sind“, sagt PTI-Chef Otto. Auch PTI werde nun kritisch hinterfragt: „Dabei haben wir in der Krise es sogar geschafft, für unsere Kunden Ersatzmaschinen ab Rostock-Laage zu organisieren. Das haben die Großen nicht auf die Reihe bekommen.“

Abgesichert wie Thomas Cook

Thomas Cook habe eine ganze Branche in Verruf gebracht, sagt Otto. Dabei sei seit zehn Jahren klar gewesen, dass bei der Nummer zwei Europas einiges nicht richtig laufe: „Die Margen im Veranstaltergeschäft sind sehr gering“, sagt Fachmann Otto. Die deutsche Cook-Tochter stand dennoch „nicht schlecht“ dar: „Am Ende war auch der Brexit Schuld am Aus für Thomas Cook.“

Seiner Firma aber könne so etwas nicht passieren: „Wir sind genau so gut abgesichert wie es Thomas Cook war, haben aber weniger Gäste.“ Der Riesenkonzern habe Millionen Urlauber pro Jahr auf Reisen geschickt, PTI hat jährlich rund 20 000 Kunden. „Dennoch haben wir die gleiche Versicherungshöhe.“ Mit 110 Millionen Euro waren Thomas-Cook-Deutschland-Kunden bei der Zürich-Versicherung gegen Insolvenzen versichert. „Wir haben ebenfalls eine 110-Millionen-Euro-Police“, betont Otto. „Und wir haben kaum Verbindlichkeiten, unsere Gebäude und Grundstücke gehören uns, das Bankkonto ist gut gefüllt.“ Sollte PTI irgendwann mal eine schwere Krise ereilen – „bekommen alle Kunden ihr Geld sicher zurück“, so Otto.

