Tessin

Jedes Jahr in den Sommerferien veranstaltet der Kreissportbund in Kooperation mit der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr, dem Spielmannszug und der DLRG ein Schwimmferienlager in Tessin. „In der Regel fand das über die gesamten sechs Wochen statt“, sagt Uwe Neumann, Vorsitzender des Kreissportbundes. Nur in diesem Jahr blieben notwendige Fördergelder aus. Die Freiwillige Feuerwehr und der Spielmannszug stemmen eine Woche im Alleingang.

Am Montag sind 24 Kinder in das Schwimmferienlager in Tessin gestartet. Doch an den ersten zwei Tagen konnte die Truppe noch nicht ins Wasser des Naturfreibades „ Südsee“. „Es war einfach zu kalt“, sagt Neumann. Darum mussten die Betreuer von der Freiwilligen Feuerwehr und dem Spielmannszug aus Tessin kreativ werden – am Montag ging es in den Tessiner Indoor-Park und am Dienstag in die Boddentherme nach Ribnitz-Damgarten. Erst am Mittwoch durfte der Nachwuchs im Alter zwischen 8 und 12 Jahren bei Sonnenschein und Temperaturen über 20 Grad in die „ Südsee“.

Fehlende Fördergelder

Seit sechs Jahren, seitdem es das Naturfreibad gibt, findet in den Sommerferien das Schwimmferienlager in Tessin statt. Über die gesamten sechs Wochen kommen dafür wöchentlich neue Kinder, um zu lernen, wie man krault, Brust schwimmt oder sich grundsätzlich über Wasser hält. Viele Teilnehmer absolvieren hier ihr erstes Schwimmabzeichen. Doch da die Fördergelder vom Bund, durch die sich das kostenfreie Angebot in der Vergangenheit finanziert hat, nicht bewilligt wurden, findet etwas derartiges in diesem Jahr nur noch in einer einzigen Woche statt – und auf Initiative der örtlichen Ehrenamtsorganisationen. Die Höhe der ausbleibenden Fördermittel: „80 000 Euro“, sagt Neumann.

Doch warum gab es keine Förderung? Bisher hat der Kreissportbund den Antrag im Rahmen des Programmes „Kultur macht stark“ bei der deutschen Sportjugend gestellt. Ein Gremium entscheidet über die Vergabe der Mittel und hat sie dem Projekt in diesem Jahr nicht gewährt. „Das Ferienlager entspräche nicht mehr den Fördervoraussetzungen. Ich denke, denen fehlten die kulturellen Aspekte bei unseren Aktivitäten“, sagt Neumann. Das ärgert den Vorsitzenden des Kreissportbundes, schließlich habe man in den vergangenen Jahren mehr als 1000 Kindern das Schwimmen beigebracht.

Fehlender Schwimmunterricht in MV

„Wir wollen erreichen, dass sich Kinder aus allen sozialen Schichten für eine Woche zusammentun, sich kennen- und natürlich auch schwimmen lernen.“ Das sei heute wichtiger als je zuvor. Das Beispiel der 10-jährigen Lina, die am 3. Juni im Tessiner Naturfreibad ertrunken ist, beweise dies. „Schwimmen müsste Pflichtfach in den Grundschulen sein“, sagt Neumann. Gerade in Mecklenburg-Vorpommern, reich an Badestränden und -seen, sollten Kinder demnach so früh wie möglich lernen, sich in tiefen Gewässern richtig zu verhalten.

Unlängst forderte auch die Landtagsfraktion von den Freien Wählern/BMV die Landesregierung auf, „den flächendeckenden Schwimmunterricht an Grundschulen in Mecklenburg-Vorpommern sicherzustellen“. Fast 60 Prozent der Schüler, die im Schuljahr 2017/2018 die Grundschule abschlossen, seien keine sicheren Schwimmer gewesen. Ein Drittel der Schüler habe demnach nicht einmal das Niveau des „Seepferdchens“ erlangt. Auch Lars Freitag, Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Tessin, kann nicht verstehen, dass der Schwimmunterricht nicht voll gefördert wird: „Viele Eltern müssen zuzahlen und können sich das gar nicht leisten.“

Eine Woche durch Spenden und Sponsoren

Um in Tessin das Schwimmferienlager dennoch veranstalten zu können, hat der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr zu Spenden aufgerufen. Und die Tessiner unterstützen das Anliegen. So stellt die Stadt die Turnhalle als Unterbringung. Die örtlichen Unternehmer geben Essen, Trinken und Geld und auch der Landkreis Rostock beteiligt sich mit 800 Euro. Darüber hinaus zahlen die Eltern der Kinder einen Betrag von 50 Euro, um die Kosten zu decken. Und da ist die Betreuung nicht mal enthalten.

„Das passiert ehrenamtlich“, sagt Lars Freitag. So haben sich Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr und des Spielmannszuges extra Urlaub oder freigenommen, um den Kindern eine unvergessliche und lehrreiche Woche zu ermöglichen. „Die Kinder werden immer von sechs Erwachsenen betreut. Wir machen das für unseren Nachwuchs“, sagt Freitag. Denn alle jungen Teilnehmer sind selber aktiv in einer der beiden Ehrenamtsorganisationen. „Neben dem Schwimmunterricht bekommen sie auch Notenkunde oder lernen etwas über die Feuerwehr.“

Ein neuer Förderantrag

Sollte auch im nächsten Jahr die Förderung für den Kreissportbund ausbleiben, wolle man laut Freitag wieder eine Woche im Ehrenamt stemmen. Doch Uwe Neumann zeigt sich kämpferisch: „Wir werden die Förderung wieder beantragen.“ Dafür werbe er auch bei der Landespolitik. „Es ist einfach zu wichtig, dass unsere Kinder in dieser Region schwimmen können.“

Lesen Sie auch auf OSTSEE-ZEITUNG.de:

Moritz Naumann