Nach Tod einer Zweijährigen in Kita: Viele Rostocker spenden für Grabstein

Rostock

Nachdem bekannt wurde, dass ein zweijähriges Mädchen der Kita „Lütt Birkenkinner“ aus Lütten Klein an im Rachen feststeckender Nahrung starb, war die Anteilnahme anderer Kita-Eltern und vieler anderer Rostocker groß. Nun zeigt sich, wie groß. Weil die Familie des verstorbenen Kindes es sich nicht leisten kann, einen schönen Grabstein anfertigen zu lassen, hat eine Freundin der Mutter eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Innerhalb nur eines Tages kamen so mehr als 2000 Euro zusammen.

„Ich will den Eltern damit etwas die Last nehmen. Es ist schwer genug für sie, mit dem Tod ihres Kindes umzugehen“, berichtet die Lütten Kleinerin der OZ. Sie selbst sei seit zehn Jahren mit der Mutter und der Familie des verstorbenen Kindes befreundet. Die Kosten für die Beerdigung seien eine große finanzielle Belastung für die Familie. So sei der Freundin spontan die Idee einer Spendenaktion, die unter dem Namen „Ein Grabstein für A. R.“ läuft, gekommen.

Freundin der Eltern: „Unfassbare schwere Zeit“

In der Zeitung möchte sie ihren Namen nicht lesen – für die Aktion, die über den Anbieter Paypal läuft, will sie aber dort und im sozialen Netzwerk Facebook alles offenlegen. „Ich will nicht, dass jemand denkt, dass das Geld nicht ankommt“, sagt die Rostockerin, die selbst Mutter von zwei Kindern ist. Sie selbst berichtet der OZ, dass sie nun einen Termin beim Steinmetz für Ende der Woche am Neuen Friedhof gemacht hat.

Für die Eltern sei es zurzeit eine unfassbar schwere Zeit. „Ich habe die Mutter getroffen und ihr von meiner Idee für den Grabstein erzählt. Ich wollte es nicht ohne ihr Einverständnis machen“, berichtet die Freundin der Familie, die im sozialen Bereich arbeitet und mit ihrem Pragmatismus helfen will. Am Freitagabend habe sie die Aktion beim Onlinebezahldienst Paypal angelegt. „Bevor ich ins Bett gegangen bin, waren etwa schon 300 Euro eingezahlt worden. Am nächsten Morgen habe ich einen kleinen Schock bekommen. Da waren es schon 1000“, sagt die Rostockerin. Damit habe sie nicht gerechnet, will aber den vielen Spendern – es sind um die 150 – danken. „Es gingen so viele Spenden ein – von ein paar Cent bis 100 Euro. Das ist einfach toll.“

Große Anteilnahme und Hilfsbereitschaft

Dass die Menschen gern für die Familie spenden, ist aus den Kommentaren ersichtlich. So schreibt ein Spender: „In dieser schweren Zeit wünschen wir der Familie Kraft und Zusammenhalt!“ Ein anderer dies: „Unser aufrichtiges Beileid und wir hoffen, ein wenig zu helfen.“

Dennoch habe sie die Aktion nach rund 26 Stunden vorerst gestoppt. „Es gab auch einige Kommentare dazu, ob das Geld auch wirklich für den Grabstein genutzt werden würde. Jetzt sind es erst einmal 2090 Euro. Ich will schauen, wie weit ich damit beim Steinmetz komme – und jeden Schritt auch veröffentlichen, damit jeder nachvollziehen kann, was mit dem Geld passiert.“ Das eigentliche Spendenziel lag bei 4000 Euro. Wird der Stein für das Grab sehr viel mehr kosten, als die bisherige Spendensummer hergibt, will die Freundin der Familie überlegen, ob die Aktion noch einmal weiterlaufen soll.

Spenden für Beerdigung des verstorbenen Mädchens Die Spendenaktion wurde von einer Freundin der Familie ins Leben gerufen. Sie läuft beim Onlinebezahlanbieter Paypal unter dieser Internetadresse: www.paypal.me/pools/c/8xgt9wJ8Ix. Die Aktion ist vorerst unterbrochen, da die Initiatorin zunächst schauen will, wie weit sie mit den bereits gesammelten 2090 Euro beim Steinmetz kommt. Reicht das Geld nicht, will sie die Aktion weiterführen.

Am 19. Februar war ein zweijähriges Mädchen in der Lütten Kleiner Kita den sogenannten Bolustod gestorben. Das bestätigte inzwischen die Staatsanwaltschaft Rostock, nachdem in der vergangenen Woche die Obduktionsergebnisse vorlagen und mehrere Erzieher in der Kita vernommen wurden. „Alle Vernehmungen erhärteten den Verdacht, dass es sich um einen schrecklichen Unfall gehandelt hat“, erklärte dazu Harald Nowack, Sprecher der Staatsanwaltschaft Rostock.

Von Michaela Krohn