Nachdem im Februar ein zweijähriges Kind in einer Kita in Lütten Klein an einem im Rachen festsitzenden Essensstück verstorben war, zeigten sich viele Rostocker schockiert und betroffen. Weil die Familie des kleinen Mädchens sich keinen schönen Grabstein für den Friedhof leisten kann, hatte eine Freundin der Mutter eine Spendenaktion ins Leben gerufen und mehr als 2000 Euro gesammelt.

Viele Rostocker hatten kleine und große Beträge gespendet und wollten den Eltern zumindest die finanzielle Last nehmen. Nun will ein Rostocker Steinmetz die Familie unterstützen und den Grabstein spenden. „Wir wollen der Familie ein bisschen helfen“, sagt Lars Steuer vom Steinmetz-Haus Nautsch und Steuer am Neuen Friedhof der OZ.

Einen Grabstein von Spendengeld zu fertigen, das können sich der Kaufmann Steuer und der Steinmetz Nico Nautsch allerdings nicht vorstellen. „Damit würden wir uns schwertun“, erklärt Lars Steuer. Sie wollen der Familie den Grabstein nun schenken. Das Geld, das die Freundin der Mutter im Vorfeld gesammelt hatte – immerhin 2110 Euro waren innerhalb kürzester Zeit zusammengekommen – wollen die beiden jetzt an den Verein zur Förderung krebskranker Kinder spenden.

Spendengeld hätte für einen schönen Grabstein nicht gereicht

„Wir waren schon vorher auf die Idee gekommen, der Familie in dieser Form zu helfen. Wir wollen ihr einen Gefallen tun – wenn man das in dieser Situation überhaupt kann“, so Steuer. Denn auch wenn durch die vielen kleinen und größeren Spenden vieler Rostocker in nur wenigen Stunden mehr als 2000 Euro zusammenkamen – für einen schönen Grabstein würde das Geld dennoch nicht ausreichen. Die Anschaffungskosten liegen inklusive Schrift und Aufbau häufig bei bis zu 5000 Euro.

Die Rostockerin, die die Spendenaktion initiiert und davon bereits in der vergangenen Woche der OZ berichtet hatte, zeigt sich begeistert: „Noch einmal ein ganz großes Dankeschön an alle, die für die Aktion gespendet haben. Wie sich vielleicht einige denken können, wird das gespendete Geld nicht ausreichen. Ich habe jedoch einen ganz tollen Steinmetz gefunden“, teilt sie auf Facebook mit.

Freundin der Familie: Unfassbar schwere Zeit für die Eltern

Die Spendensammlerin, die der OZ berichtete, dass sie seit zehn Jahren mit der Familie befreundet sei, sagte bereits in der vergangenen Woche: „Für die Eltern ist es zurzeit eine unfassbar schwere Zeit. Ich habe die Mutter getroffen und ihr von meiner Idee für den Grabstein erzählt. Ich wollte es nicht ohne ihr Einverständnis machen.“

Für die Familie dürfte das Engagement in dieser schwierigen Zeit wenigstens eine kleine Erleichterung sein. Am 19. Februar war ihr zweijähriges Mädchen in einer Lütten Kleiner Kita den sogenannten Bolustod gestorben.

Das bestätigte auch die Staatsanwaltschaft Rostock, nachdem die Obduktionsergebnisse vorlagen und mehrere Erzieher in der Kita vernommen wurden. „Alle Vernehmungen erhärteten den Verdacht, dass es sich um einen schrecklichen Unfall gehandelt hat“, hatte dazu Harald Nowack, Sprecher der Staatsanwaltschaft Rostock, erklärt.

Von Michaela Krohn