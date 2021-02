Rostock

Der Schock sitzt tief, ganz tief. Auch an Tag eins, nachdem der schreckliche Vorfall an der Rostocker Kindertagesstätte „Lütt Birkenkinner“, bei dem ein Kind ums Leben kam, bekannt wurde, herrscht Fassungslosigkeit unter Eltern und Erziehern. Ein zweijähriges Mädchen starb, nachdem es sich offenbar beim Mittagessen verschluckt hatte. Trotz sofort eingeleiteter Wiederbelebung kam für das Kind jede Hilfe zu spät.

Im Morgengrauen am Dienstag betreten Mütter, Väter und auch Großeltern das Kita-Gelände in der Gedser Straße im Stadtteil Lütten Klein, um Kinder oder Enkel zur Betreuung abzugeben. Die Nachricht hat längst die Runde gemacht, manche wollen reden, machen winken ab.

„Die Erzieher sind sehr lieb“

Ein Mann, der seine Enkelin in der DRK-Einrichtung abgibt, meint: „Ich habe kein schlechtes Gefühl, meine Enkelin hier in Obhut zu geben. Das ist ein schrecklicher Unfall, der überall passieren kann.“ Eine junge Mutter gibt ihr Kind trotz des Vorfalls ebenfalls mit ruhigem Gewissen in der Einrichtung ab. „Als ich davon gehört habe, ist mein Herz kurz stehen geblieben“, beschreibt sie. „Ich möchte auf gar keinen Fall den Erziehern die Schuld geben. Es kann jedem passieren, zum Beispiel auch bei meiner eigenen Tochter. Ich gebe sie trotzdem noch gern in die Kita.“

Ähnlich sieht es eine weitere Mutter: „Es tut mir leid für die Eltern, man kann einfach keinem die Schuld für diese Tragödie geben, denn es war ein unglücklicher Unfall.“ Als Mutter würde man jemanden suchen, der dafür verantwortlich ist. „Die Erzieher hier sind sehr lieb und ich habe das Gefühl, dass meine Kinder hier gut aufgehoben sind“, ergänzt die junge Frau.

Das ist zu tun bei solch einem Zwischenfall

Eine andere Mutter ist einfach nur froh, noch nie selbst in eine solch bedrohliche Situation gekommen zu sein, in der sich ihr Kind zum Beispiel beim Essen verschluckt. Wie Eltern sich verhalten sollten, wenn es doch mal zu einem derartigen Zwischenfall kommt, weiß Dr. Christian Spang, Oberarzt auf der Interdisziplinären Kinder-Intensivstation am Rostocker Universitätsklinikum.

„Vor allem gilt, Ruhe zu bewahren und nicht hektisch oder hysterisch zu werden“, erklärt der Mediziner. Seinem Rat entsprechend sollte man das Kind dann auffordern, die Gegenstände selbständig aus der Speiseröhre oder Lunge heraus zu husten. „Das Wichtigste aber ist, Hilfe zu holen, wählen Sie umgehend die 112“, so Spang.

Kein kleines Spielzeug, Nüsse oder Möhrenstücke

Wenn schon vor dem Eintreffen des Rettungsdienstes das Ersticken droht, empfiehlt der Arzt, den Säugling auf Arm oder Oberschenkel zu legen, so dass der Kopf des Kindes tief liegt. „Dann mit der flachen Hand zwischen die Schulterblätter etwa fünf Mal vorsichtig hauen oder das Kind drehen und mit den Fingern auf das Brustbein drücken“, führt der Mediziner fort.

Allerdings sollten Eltern bereits präventiv vorbeugen, so empfiehlt Spang: „Unbedingt darauf achten, dass man Kindern in diesem Alter keine kleinen Spielzeuge, Nüsse, Murmeln, Apfel- oder Möhrenstücke gibt, diese können sehr leicht verschluckt werden.“

Neue Erkenntnisse frühestens Mitte dieser Woche

Neue Erkenntnisse, was die genauen Todesumstände angeht, werden frühestens Mitte dieser Woche erwartet – dann soll das Obduktionsergebnis vorliegen. „Wir haben ein Todesermittlungsverfahren eröffnet und prüfen die Umstände, die zum Tod des Mädchens geführt haben. Wir gehen nicht von einem Fremdverschulden aus“, erklärte Harald Nowack von der Staatsanwaltschaft Rostock.

Der Träger der Kindertagesstätte, das Deutsche Rote Kreuz (DRK) hat sich trotz Nachfrage bisher nicht zu dem Vorfall geäußert. Eine Anfrage bei Pressesprecherin Stefanie Kasch ist seit Montag unbeantwortet.

Von Stefan Tretropp