Nach Überfall auf 60-Jährigen in Rostock sucht die Polizei Zeugen

Rostock

Zwei Unbekannte haben bereits am 12. Februar einen Mann vor „Smileys Pizza Profis“ in der Waldemarstraße in Rostock überfallen. Das Opfer, ein 60 Jahre alter Mann, habe gegen 0.40 Uhr das Geschäft verlassen und wollte zu seinem Auto gehen.

Plötzlich sprühten ihm zwei Täter eine unbekannte Flüssigkeit ins Gesicht und schlugen ihn mit Fäusten in den Nacken. Sie entrissen dem Mann seinen Rucksack mit Bargeld im fünfstelligen Bereich. Die Täter flüchteten in Richtung Ulmenstraße. Die Fahndung der Polizei blieb bislang erfolglos.

Daher hofft die Polizei auf Zeugen

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

- etwa 25 bis 30 Jahre alt

- circa 1,80 bis 1,85 Meter groß, normale bis kräftige Statur

- beide trugen dunkle Jacken mit aufgesetzten Kapuzen

- eine Person trug unter der Kapuze eine Mütze

- die Gesichter waren teilweise mit Schals bedeckt

Es gibt keine Hinweise auf eine ausländische Herkunft der Täter. Bei dem gestohlenen Rucksack handelt es sich um einen schwarzen Stoffrucksack mit Ledereinsatz und der Aufschrift „Bugatti“.

Wer zum Tatzeitpunkt oder danach etwas Verdächtiges bemerkt hat, wird gebeten, sich an die Polizei zu wenden. Auch Hinweise zum Verbleib des Rucksacks werden entgegengenommen, unter Tel. 0381 / 49 16 16 16 oder über die Internetwache (www.polizei.mvnet.de).

Lesen Sie auch:

Von OZ