Nach Überflutung in Gehlsdorf: Anwohner sauer auf Bauherren

Gehlsdorf

Das Unwetter Ende August sorgt für Diskussionen in Gehlsdorf: Anwohner beschweren sich über die massiven Überschwemmungen in der Pressentinstraße. „Das Problem mit der Überflutung der Straße in der Senke haben wir ja schon lange“, sagt Bernd Huschka. Nun sei es aber noch schlimmer geworden. „Es stand jetzt auch noch die neu gebaute Kreuzung zum neuen Wohngebiet am Gehlsdorfer Nordufer unter Wasser“, so Huschka.

Andere Anwohner berichten über vollgelaufene Keller, was sie so auch noch nie erlebt hätten. „Wir fragen uns natürlich, wie wird es erst sein, wenn noch mehr gebaut wurde, also noch mehr Fläche versiegelt ist“, sagt Huschka. Im Ortsbeirat Gehlsdorf ist gerade die Baugenehmigung für weitere Häuser empfohlen worden.

Dabei hatte Bauunternehmer Fred Musahl aus Waren an der Müritz bei der Grundsteinlegung des neuen Wohngebietes noch angekündigt, dass neue, dickere Regenwasserrohre verlegt werden sollen, die ganz Gehlsdorf entwässern. „Wir Anwohner fühlen uns mächtig verschaukelt“, sagt Huschka.

Musahl : Niederschläge waren extrem

Musahl hebt auf OZ-Nachfrage hervor, dass die Niederschläge Ende August sehr extrem gewesen sind. „Verbunden mit starkem Wind.“ Im Zuge der Bebauung am Gehlsdorfer Nordufer seien die Niederschlagsentwässerungsleitungen tatsächlich von DN 600 auf DN 1000 vergrößert worden, „um die Entwässerung an den doch sehr tiefen Stellen der Pressentinstraße sicherzustellen“, sagt Musahl.

Der Bauunternehmer betont: „Die weitere Bebauung auf dem Grundstück der ‚Neptun Marina‘ und damit eine weitere Versiegelung der Flächen, steht in keinem Zusammenhang mit dem aufgestauten Wasser auf der Pressentinstraße.“ Die Regenwassereinleitung des Grundstücks erfolge sehr weit unten auf der neu gebauten Straße zum Hafen. Er kann somit, ohne Rückstau zu erzeugen, in die Warnow abfließen“, erläutert Musahl.

Stadt: Wasserkanäle größer als aktuell nötig

Aus Sicht von Bauunternehmer Fred Musahl sind im Moment eher die verstopften Sandfänge der Gullys in Gehlsdorf das Problem. Quelle: Privat

Der Bauherr sieht vielmehr ein anderes Problem: „Im Moment sind die Sandfänge der Gullys verstopft. Dies stört den kontinuierlichen Abfluss erheblich.“ Die Stadt bestätigt das auf OZ-Nachfrage. Dabei werden die Straßenabläufe in der Pressentinstraße mehrmals im Jahr gereinigt und überprüft. „Zuletzt erfolgte die Reinigung am 23. Juli“, heißt es im Rathaus. Dass die Straßenabläufe nun dennoch verstopft sind, liege an dem Starkregen Ende August selbst. „Dieser hat zu einer starken Versandung und Verschmutzung geführt“, teilt die Stadt mit.

Wie das Rathaus schildert, ist bei der Erschließung des Wohngebietes „Gehlsdorfer Nordufer“ 2018 bereits sehr weit gedacht worden: So wurde von der Kreuzung Pressentinstraße bis zur Warnow ein Niederschlagswasserkanal in der Dimension DN 1000 aus Beton verlegt – obwohl der heutige Entwässerungsbedarf lediglich eine Dimensionierung von DN 800 erfordert hätte. „Bei der Bemessung des neuen Niederschlagswasserkanals ist jedoch bereits die weitere städtebauliche Entwicklung in Gehlsdorf berücksichtigt und die Dimension auf DN 1000 erweitert worden“, heißt es.

Mehrere Schwachstellen entdeckt

Die Stadtverwaltung betont daher, dass die Niederschlagswasserkanäle absolut ausreichen würden, um den Abfluss des Regens zu sichern. Neben den verstopften Straßenabläufen hätten sich jedoch weitere Schwachstellen gezeigt: „Zu wenig Straßenabläufe, oberflächliche Niederschlagswasserableitung von privaten befestigten Hausvorflächen auf die Straße, geschlossene Niederschlagswasserschächte und belüftete Schmutzwasserschächte“, zählt die Stadtverwaltung auf. Diese Schwachstellen müssten nun umgehend beseitigt werden.

Das Thema soll zudem bei einer anstehenden Besprechung der Wasserwirtschaft zur „Kommunalen Aufgabe Binnenhochwasserschutz“ auf die Tagesordnung gesetzt werden.

Gesamter Komplex muss überarbeitet werden

Gehlsdorf Ortsbeiratschef Kurt Massenthe (UFR) kann die Kritik der Anwohner nicht verstehen. „Herr Musahl ist der Stadt und den Anwohnern sehr entgegengekommen. Dafür müssen wir ihm dankbar sein“, sagt Massenthe. Der Bauherr habe extra einen Abfluss für die Pressentinstraße geschaffen, was er nicht hätte machen müssen. „Trotzdem wird immer wieder gegen Herrn Musahl geschossen, weil einigen Anwohnern das neue Wohngebiet ein Dorn im Auge ist“, so Massenthe. Er fordert aber von der Stadt, dass der gesamte Komplex Pressentinstraße/ Rostocker Straße endlich angefasst werde – samt Abwassersystem. „So wie es uns vor 17 Jahren versprochen wurde.“

Mehr zum Thema:

Anwohner kritisieren Baupläne am Gehlsdorfer Nordufer in Rostock

Gehlsdorf erstickt im Stau

Über den Autor

Von André Horn