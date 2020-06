Rostock-Kritzkow

Ein mit Tiefkühl-Lebensmitteln beladener Lastwagen ist am Samstagabend auf der Autobahn 19 bei Rostock verunglückt. Der Unfall hatte sich nach Polizeiangaben gegen 18 Uhr zwischen den Anschlussstellen Laage und Kavelstorf ereignet. Nach bisherigen Angaben war der Fahrer des Sattelzugs in Richtung Rostock unterwegs, als er aus noch nicht geklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam.

Augenzeugen wählten den Notruf

Er durchfuhr zunächst den an die Fahrbahn angrenzenden Grünstreifen und konnte sein Tonnen schweres Gefährt trotz des sofortigen Gegenlenkens nicht mehr unter Kontrolle bringen. Der Laster rutschte weiter auf ein Feld und blieb verkeilt im Boden stehen. Augenzeugen wählten sofort den Notruf. Kurz darauf kamen Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zum Einsatz. Die A 19 in Richtung Rostock wurde an der Unfallstelle voll gesperrt, da der Rettungshubschrauber „Christoph 34“ landen musste. Dieser brachte den leicht verletzten Fahrer in ein Krankenhaus.

Bergung des LKWs am Sonntagmorgen

Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von 30.000 Euro. Erstmals kamen Sichtschutzwände zum Einsatz, die die Feuerwehr aufstellte. Gaffer sollen so keine Möglichkeit mehr bekommen, im Vorbeifahren Fotos von Unfallstellen oder Verletzten zu machen. Die Feuerwehr musste ausgelaufene Betriebsstoffe am Lkw aufnehmen. Die Autobahnmeisterei sicherte im Anschluss die Gefahrenstelle. Für Sonntag ist die Bergung geplant:Dazu wird die AS Laage in Richtung Rostock ab 7.00 Uhr, für voraussichtlich vier Stunden, voll gesperrt.

Von Stefan Tretropp