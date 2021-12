Nach Unimedizin und Südstadt-Klinikum: Rostock plant drittes Krankenhaus

Rostock

Zwei große Krankenhäuser gibt es bereits in Rostock – und vielleicht bald sogar ein drittes? Rathaus und Südstadt-Klinikum haben der Landesregierung in Schwerin Pläne für eine neue, weitere und komplett selbstständige Klinik an der Warnow vorgelegt. In der sollen ausschließlich Neugeborene und Kinder behandelt werden.

Steffen Vollrath, Direktor des städtischen Krankenhauses am Südring, bestätigte entsprechende Pläne jetzt der OZ. „Das neue Kinder- und Geburtskrankenhaus soll ein Gemeinschaftswerk werden. Wir wollen die Universitätsmedizin Rostock auf jeden Fall mit ins Boot holen.“ Denn die neue Klinik soll die Lösung für die anhaltenden Missstände in der Kindermedizin in und um Rostock sein.

Kindermedizin in desolatem Zustand

Hintergrund: Seit mittlerweile zehn Jahren diskutiert Rostock über den Bau eines neuen Zentrums für Kinder- und Jugendmedizin. Doch Südstadt-Klinik und Uni-Medizin kamen bislang nicht auf einen Nenner. Die Pläne für das sogenannte „Eltern-Kind-Zentrum“ scheiterten zuletzt am Widerstand der Uni.

Im Herbst kam in das Thema aber wieder Bewegung. Denn die niedergelassenen Kinderärzte in der Region hatten Alarm geschlagen, weil die Uni-Kinderklinik nicht mehr rund um die Uhr mit Spezialisten für kleine Patienten besetzt ist. Auch der Chefarzt hatte gekündigt – aus Protest gegen den anhaltenden Mangel und weil er unter diesen Umständen keine Verantwortung mehr für die Gesundheit der Jüngsten übernehmen wollte. Schwerin reagierte und bestellte die Klinik-Leitungen zum Gespräch ein. Die Vorgabe: Neue Lösungen sollten her.

„Joint Venture“ für die Jüngsten

Und genau die präsentiert jetzt Rostock: „Wir haben eine Idee der Unimedizin aufgegriffen“, sagt Prof. Dr. Jan Roesner, der Ärztliche Direktor in der Südstadt. Und die sieht ein „Joint Venture“ für das neue Kinder- und Geburtskrankenhaus Rostock vor. Steffen Vollrath erklärt: „Die neue Klinik wäre rechtlich komplett selbstständig. Die Uni-Medizin und wir wären lediglich Gesellschafter des neuen Hauses.“ Gegebenenfalls könnten die beiden „Mutter-Konzerne“ auch Dienstleistungen für „Klinik Nummer 3“ erbringen – Küche, Wäscherei oder auch IT-Infrastruktur.

Steffen Vollrath ist Direktor des Klinikums Südstadt in Rostock - und will beim Thema Kindermedizin nicht länger warten, sondern Tatsachen schaffen. Quelle: Klinikum Südstadt

Die Uni-Medizin soll in das neue Krankenhaus ihre Kinderklinik und -chirurgie einbringen, die Südstadt würde sich zugunsten der gemeinsamen Tochter von der Geburtenstation und der Neonatologie, der Neugeborenen-Medizin, trennen. Für einen zweistelligen Millionen-Betrag soll ein Neubau entstehen. „Unsere Bedingung ist, dass das neue Krankenhaus in der Südstadt gebaut wird. Wir haben die Flächen dafür, wir haben fertige Konzepte“, so Vollrath. Außerdem bleibe die Frauenheilkunde in „seinem“ Haus. „Die Nähe zur Geburtenklinik ist da wichtig.“

Der Streit schadet kleinen Patienten

Der Landesregierung liegen die Pläne seit Anfang Dezember vor. „Natürlich sind noch viele Dinge zu klären, Details auszuarbeiten. Aber wenn alle Beteiligten den Willen haben, endlich das Thema anzugehen, könnte das neue Krankenhaus zum 1. Januar 2023 seinen Betrieb aufnehmen“, sagt Vollrath. Die einzelnen Abteilungen würden – bis der Neubau bezugsfertig ist – am bisherigen Standort bleiben. „Die Geburtenstation wäre dann ,nur’ noch Mieter bei uns, die Kinder-Klinik ebenfalls ,nur’ noch Mieter bei der Uni.“

Das neue Krankenhaus soll hochspezialisiert sein auf die Bedürfnisse der Jüngsten: „Wir könnten ein Leuchtturm werden – für das ganze Land. Gemeinsam können wir so Spezialisten in den Nordosten locken – und die Uni hätte ein Lehrkrankenhaus für die komplette Aus- und Weiterbildung junger Kinder-Mediziner“, so Roesner. „Das neue Krankenhaus kann Fachgebiete wieder aufbauen, die es seit Jahren nicht mehr in der Region gibt. Wir können das Beste für die kleinen Patienten erreichen.“

Dass es zwei Häuser gibt, die sich „Konkurrenz“ um junge Patienten machen, sei jedenfalls nicht die Lösung. Noch immer steht die Drohung der Uni im Raum, eine eigene Geburtenstation zu eröffnen. Das aber, so Klinik-Direktor Vollrath, wäre ein fataler Fehler: „Wir sind aktuell ein Perinatalzentrum auf dem sogenannten Level 1. Nehmen wir uns gegenseitig die Fälle weg, verlieren wir diesen Status. Dann müssten kleine Frühchen nach Hamburg, Berlin oder Schwerin verlegt werden. Das können wir weder den Babys noch den Eltern zumuten wollen.“

Madsen: Keine Verzögerungen mehr!

Aus Schwerin heißt es zum Rostocker Vorschlag: Ein Konzept liege dem Gesundheitsministerium noch nicht vor, momentan führe die Ministerin erste Vorgespräche mit Vertretern der beiden Kliniken. „Ziel ist die bestmögliche gesundheitliche Versorgung für Schwangere, Familien und Kinder in Rostock und für das gesamte Land“, so Stefanie Drese (SPD).

Mathias Brodkorb (SPD), Aufsichtsratschef der Uni-Klinik, reagierte zurückhaltend auf den Vorschlag der Hansestadt: „Nach meiner Kenntnis sind beide Kliniken durch die Landesregierung gebeten worden, über mögliche Lösungen zu sprechen. Vor Abschluss der Gespräche öffentliche Kommentare abzugeben, halte ich der vertrauensvollen Zusammenarbeit nicht für zweckdienlich. Sobald ein Ergebnis der gemeinsamen Gespräche vorliegt, wird auch der Aufsichtsrat das Ergebnis bewerten.“

Äußerungen wie die Brodkorbs sorgen jedoch auf der Stadt-Seite für Kopfschütteln: „Wir haben auf einen Vorschlag der Uni-Klinik, von Professor Reisinger, aufgebaut. Wir haben eine Variante vorgeschlagen, die das Maximum an medizinischer Qualität für die kleinsten Patienten aus ganz MV möglich machen würde“, sagt Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen. „Rostock ist für das Konzept ,über seinen Schatten’ gesprungen, wir würden die Geburtenstation und die Neonatologie aufgeben zugunsten einer gemeinsamen Klinik.“ Genau dieses Entgegenkommen erwarte er jetzt auch von der Uni: „Wir müssen die Versäumnisse der Vergangenheit jetzt aufholen. Es muss endlich um das Wohl der Kinder gehen – statt um persönliche Eitelkeiten.“

Auch Vize-OB Chris von Wrycz-Rekowski (SPD) – verantwortlich im Rathaus für die Kliniken – sagt: „Die Vorteile hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Aus- und Weiterbildung und auch hinsichtlich Forschung und Lehre liegen auf der Hand. Vor allem aber würden unsere kleinen Patientinnen und Patienten davon profitieren.“

Von Andreas Meyer