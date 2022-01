Rostock

Die Nachricht hat viele Menschen in Rostock aufhorchen lassen: Der Warnow-Park in Lütten Klein wurde verkauft (die OZ berichtete). Seither werde er öfter gefragt, ob er nun gehen müsse, sagt Frank Middendorf und lacht. Im Gegenteil, beruhigt der Centermanager. „Ich hab’ mit dem Warnow-Park noch viel vor.“

Das dürften viele gerne hören, denn der bekennende Workaholic hat sich, seit er 2018 das Centermanagement übernahm, über die Grenzen von Lütten Klein hinaus den Ruf eines kreativen Machers erarbeitet, der sich um die Region bemüht. Der 58-Jährige gilt als jemand, der anpackt, sich für Kitas, Schulen und Vereine in Rostock einsetzt und auch ungewöhnlichen Ideen Chancen gibt.

Der Centerchef bleibt, das neue Jahr im Warnow-Park beginnt dennoch mit einem Abschied: Martin Krause hat sein „Pastaman“-Lokal zum Jahreswechsel geschlossen. Doch lange soll der Herd nicht kalt bleiben. Schon in den nächsten Tagen wird umgebaut. Anfang Mai soll ein neues Schnellrestaurant eröffnen. Welches, ist noch nicht spruchreif. Das Lokal soll heißes Mittagessen und Snacks anbieten, verrät Middendorf.

Apotheke soll wieder eröffnen

Einen neuen Mieter erhofft er sich auch für die Apotheke. Die wird aktuell als Teil des Corona-Impfzentrums genutzt, für Impfwillige mit Termin. Über kurz oder lang soll hier aber wieder ein Pharmazeut einziehen. Bedingung für Interessenten: Für die Apotheke gelten dann die Öffnungszeiten des Warnow-Parks. Sollte sich kein Apotheker finden, will Middendorf die Gewerbefläche an einen Einzelhändler vergeben. Ein Laden in der Lage sei eine Gelddruckmaschine. „Die Fläche ist Blankenese. Besser geht’s nicht.“

Im Obergeschoss des Warnow-Parks soll weiter geimpft werden – und zwar länger als ursprünglich angedacht. Nachdem die Bundesregierung die Finanzierung der Impfzentren verlängert hat, wolle er mit der Stadt Rostock verhandeln, damit im Center statt, wie geplant, bis Ende Juni mindestens bis Jahresende gepikst wird, sagt Middendorf. Auch ein Corona-Testzentrum sei angedacht. „Die Gespräche laufen.“

Dienstleister mietet sich im ehemaligen „Empire“ ein

Neues gibt es im Dachgeschoss des Warnow-Parks. Wo früher halb Rostock im Pub „Empire“ (inzwischen in der Großen Wasserstraße zu Hause) die Nächte durchmachte, lagern heute Regale, Tische, Deko. Ein Teil der Fläche bleibt Depot. Der Rest soll an einen großen deutschen Dienstleister gehen. Der will ein Schulungszentrum für seine Mitarbeiter aufbauen, sagt Frank Middendorf. Mehrere tausend Leute könnten an den Seminaren teilnehmen. Bis die Verträge in trockenen Tüchern sind, bleibt der Name des Unternehmens aber geheim.

Neuzugänge sind auch auf dem Dach erwünscht. Auf Deck 3 gibt es nun Dauerstellplätze. Kostenpunkt: 30 Euro pro Monat. 60 sind bereits vermietet, sagt Middendorf. Apropos parken: Das Parkhaus soll ab 2023 umweltfreundlich mit LEDs ausgestattet werden und bekommt schon dieses Jahr vier gebührenpflichtige E-Ladesäulen, kündigt Middendorf an.

Konzerte, Flohmarkt, Übernachten im Einkaufszentrum

Elektrisieren will der Centerchef die Kundschaft auch mit Events. Comedians, Musiker, Autoren, Theaterleute – sie sollen in der Mall eine Bühne bekommen. Kunsthandwerkermarkt, Kinderflohmarkt, Fußballstammtisch und Talkrunden a la „Maischberger“ schweben ihm vor – sobald Corona das zulässt. „Mein Ziel ist es, jeden Monat eine Veranstaltung auf die Beine zu stellen“, sagt Middendorf.

Sobald es geht, will der Centerchef wiederholen, womit er zuletzt den Vorschülern der Kita „Benjamin Blümchen“ einen Traum erfüllte – eine Nacht im Einkaufszentrum. Für Kinder macht er ohnehin vieles möglich. Er unterstützt Schulen und Kitas mit Spendenaktionen, organisiert Bastelnachmittage und Feste im Warnow-Park.

Der Kaufmann weiß: Wer Kinder gewinnt, hat gute Karten bei deren Familien. Doch ihn treibe mehr an als Geschäftssinn, betont Middendorf. Er ist dreifacher Vater. Seine Frau ist Erzieherin, genau wie seine Tochter, die ihn vor fünf Monaten erstmals zum Opa machte. Kinder liegen ihm sehr am Herzen, sagt er. „In ihre glücklichen Augen zu sehen – das ist doch toll.“

Wie Business geht, weiß er genau. 30 Jahre lang habe er für die Modekette C&A bundesweit neue Filialen aufgebaut, zuletzt in Hamburgs Mönkebergstraße, erzählt Frank Middendorf. Seit 28 Jahren ist Ostfriesland seine Wahlheimat. „Aber ich bin und bleibe sturer Westfale“, sagt er und lacht.

Middendorf pendelt wöchentlich von der Nord- an die Ostsee. Die Mentalität bringt er mit nach Rostock. Der Centerchef ist mit jedem per Du. Und hilfsbereit. Sein Motto lautet „Tu’ Gutes und rede drüber“, sagt er. Er ist für launige Schnacks zu haben, gibt aber auch den Kummerkasten, wenn Kunden Beschwerden haben. „Wir finden eine Lösung.“ Der Warnow-Park sei wie eine kleine Stadt „und ich ihr Bürgermeister“. Aus vielen Kunden, die Middendorf seine Gäste nennt, seien inzwischen Freunde geworden. Die Gewerbetreibenden und sein Team versteht er als zweite Familie. „Ohne sie geht nichts.“ Wenn er allein nichts ausrichten kann, zapft er sein großes Netzwerk an.

Einen engagierten Mitstreiter hat er in Stephan Cunäus gefunden, der seit Sommer 2021 das E-Center als selbstständiger Kaufmann betreibt. „Wir haben beide ein Helfersyndrom“, scherzt Middendorf. Mit dem Supermarktinhaber hat er etliche Projekte angeleiert. Sie kümmern sich etwa um fünf Paten-Kitas, machen sich stark für den Zoo oder Sportvereine. Das wollen die Männer fortführen. „Als Nahversorger identifizieren wir uns mit Lütten Klein, tragen Verantwortung. Das wollen wir leben“, sagt Cunäus.

Warnow-Park: Einzelhandels- und Wohnimmobilie Der Warnow-Park ist voll vermietet. Größter Mieter ist das E-Center, Teil der Einzelhandelskette Edeka Nord. Mit der besteht ein General-Mietvertrag bis 2040. Insgesamt sind gut 40 Gewerbetreibende im Einkaufszentrum ansässig. Dazu zählen Jysk, Deichmann, DM, Burger King und die Stadtbäckerei Junge. Neben Einzelhandel ist im Center auch Wohnen möglich: 27 Maisonettewohnungen befinden sich in der obersten Etage.

Neuer Globus im Ostseepark motiviert

Der Warnow-Park sei kein Shopping-, sondern ein Einkaufscenter, betont Middendorf. Einkaufserlebnisse will er Besuchern dennoch immer wieder aufs Neue bieten. Das wird demnächst noch wichtiger, denn die Konkurrenz schläft nicht. Am 7. April will Globus im Ostseepark Sievershagen anstelle des jetzigen Reals eröffnen. Frank Middendorf freut sich darauf. „Das ist für mich zusätzliche Motivation.“

Ihm mangelt es auch so nicht an Tatendrang. Ein „Geht nicht“ gibt’s mit ihm nicht. „Einfach machen und ausprobieren! Dann sehen wir schon, was läuft.“ Bislang hätten sich viele Ideen, die mancher als verrückt abtat, als Erfolg erwiesen. Deshalb will er so weitermachen, der „Bürgermeister“ vom Warnow-Park.

Von Antje Bernstein