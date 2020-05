Nach Zwangspause: Strandhafer Aparthotel Diedrichshagen empfängt Gäste mit acht kleinen Zicklein

Rostock

Eng aneinandergekuschelt liegen die wenige Wochen alten Zicklein auf der Wiese ihres Geheges und blicken neugierig zum Gatter. Immer wieder bleiben Spaziergänger vor dem hauseigenen Streichelzoo des Strandhafer Aparthotels in Diedrichshagen stehen und beobachten die acht Ziegen, die im April geboren wurden. Eine von ihnen stapft neugierig zum Zaun, dreht dann aber doch um und rennt davon.

„Die Neugierde kommt so langsam. Jetzt fangen sie an, ihre Außenwelt wahrzunehmen“, sagt Hoteldirektor Martin Rosenkranz. „Die großen Ziegen sind ja auch sehr zutraulich.“ Laut Dorett Scheil, Eigentümerin der Ferienanlage, sei der tierische Nachwuchs in den letzten Wochen eine beliebte Anlaufstelle für die Kinder in Diedrichshagen gewesen. „Es gab ja nicht so viel. Und auf dem Weg vom Ort zum Strand kommt man direkt hier am Gehege vorbei – daher ist dort immer was los gewesen“, sagt sie. „Und die kleinen Ziegen sind besonders süß, weil sie so gescheckt sind. Dass es so viele werden, hätten wir nicht gedacht.“

Highlight für Kinder aus der Großstadt

Bald schon sollen sich nicht nur Einheimische, sondern auch Touristen wieder an den Tieren der Ferienanlage erfreuen. „Unsere Gäste kommen vorrangig aus Berlin, Hamburg und Brandenburg. Gerade für Kinder aus der Großstadt ist es was ganz Besonderes, jeden Tag zu den Ziegen gehen zu können“, sagt Rosenkranz. Dorett Scheil nickt. „Daneben leben unsere beiden Esel, auf der Nachbarweide sind die Pferde vom Nachbarn zu sehen. Das ist schon schön – wo findet man das heutzutage noch?“, sagt sie.

Scheil hofft, dass bald auch die Alpakas zurückkehren. Ergotherapeut Marco Wenzlaff bietet seit einigen Jahren tiergestützte Therapien mit Hilfe der südamerikanischen Tiere an. Zudem werden zusammen mit der Tourismuszentrale in coronafreien Zeiten spezielle Alpaka-Wanderungen organisiert.

Zwangspause für Renovierung genutzt

Auch in den vergangenen zwei Monaten herrschte im Aparthotel Betrieb. „Die Holzzäune unserer Tiergehege sind in die Jahre gekommen und wurden erneuert“, sagt Rosenkranz. „Außerdem haben wir den Garten in Schuss gebracht.“ Renovierungsarbeiten, die im laufenden Hotelbetrieb mit vielen Gästen schwierig umzusetzen sind, wurden erledigt. „Wir haben Bäder renoviert, Teppiche gereinigt, Maler- und Pflasterarbeiten durchgeführt.“ Auch in den Wellnessbereich sei investiert worden.

Um die Mitarbeiter, die teilweise in Kurzarbeit sind, über die Krise zu retten, wurden diese Aufgaben und Arbeiten bestmöglich hotelintern vergeben. „Auch unsere Auszubildenden waren die ganze Zeit hier“, sagt der Chef. „Wir hatten mehr Zeit, auf sie einzugehen und ihnen bei Prüfungsvorbereitungen zu helfen.“

Erleichterung über Öffnung

Auch wenn die Verantwortlichen das Beste aus der Zwangspause gemacht haben – alle sind erleichtert, dass es bald wieder losgeht. „Das war die beste Nachricht in dieser Woche“, sagt Rosenkranz. „Wenn man uns die Gäste wegnimmt, nimmt man uns die Existenz.“ Dorett Scheil rechnet allein durch die Zwangspause mit einem Umsatzverlust von 300 000 Euro. „Die Kosten laufen weiter, aber es kommt kein Geld rein“, erklärt sie. Der Gesamtschaden lasse sich noch nicht beziffern. „Die Frage ist, wann wir wieder 100 Prozent unserer Ferienwohnungen belegen dürfen“, sagt sie.

Mitarbeiter an der Rezeption werden künftig durch Plexiglasscheiben geschützt, zudem tragen die Angestellten Mund-Nase-Schutz, an den Ein- und Ausgängen wird Handdesinfektionsmittel aufgestellt. „Wir hatten den Hygieneplan schon bereit, wir wussten ja, dass es irgendwann wieder losgeht“, sagt der Hoteldirektor.

Abstandsregeln würden auf dem großen Gelände gut eingehalten werden – der Garten biete mit einer Fläche von 3000 Quadratmetern genug Platz, die Ferienwohnungen seien mit einer Fläche von 50 bis 70 Quadratmetern groß genug. „Wir haben keine Gastronomie im klassischen Sinne, sondern nur ein Frühstücksrestaurant“, sagt Scheil. „Ansonsten setzen wir auf Selbstversorgung.“

Über Pfingsten ausgebucht

60 Prozent der Ferienappartements dürfen die Rostocker belegen. Ab dem 25. Mai dürfen Touristen aus anderen Bundesländern einreisen. „Wir hatten die ganzen Wochen über immer schon Anfragen, über die wir uns sehr gefreut haben“, sagt Rosenkranz. „Für Ende Mai können wir nun keine Reservierungen mehr annehmen – da haben wir unsere Kapazitätsgrenze erreicht.“ Im Juni gebe es noch Lücken. „Tagesübernachtungen fallen weg. Der Gast sollte schon mindestens zwei bis drei Nächte bleiben“, sagt Scheil und erklärt: „Wir werden die Appartements noch gründlicher reinigen und können diese daher nicht an einem Tag sofort wiederbelegen.“

Ab 18. Mai dürfen bereits Touristen aus MV anreisen. „Das ist für uns kein großes Geschäft“, sagt Rosenkranz. „Bei den ursprünglichen Buchungen bis Ende Mai war kein Gast aus unserem Bundesland dabei.“ Die Inhaberin hofft auf kurzfristige Buchungen. „Wir freuen uns auf Besuche von Gästen aus MV ab übernächster Woche“, sagt sie.

Von Katharina Ahlers