Rostock

„Danke für die Jahre als Abgeordneter im Deutschen Bundestag, es war mir eine Ehre!“ Mehr Reaktion gibt es von Peter Stein am Wahlabend nicht. Als klar ist, dass der CDU-Abgeordnete nach acht Jahren sein Direktmandat im Rostocker Wahlkreis an die SPD-Kandidatin verliert, teilt Stein nur diesen einen Post auf „Facebook“. Während der Auszählung war er zu Hause in Mönchhagen geblieben und dort einer seiner Leidenschaft nachgegangen – dem Kochen.

Am Morgen nach der Niederlage zieht es Peter Stein als erstes raus: „Ich war zusammen mit meiner Frau übers Land unterwegs und habe begonnen, Wahlplakate abzunehmen. Quasi eine Art Konfrontationstherapie“, erzählt Stein, dem man die Trauer und Enttäuschung anhört. Noch Montagabend muss der 53-Jährige nach Berlin, um dort auf- und auszuräumen. Nur noch vier Wochen bleibe er offiziell Mitglied des Deutschen Bundestages, bevor sein Mandat endet. Weil noch in dieser Woche auch die neu gewählten Abgeordneten kommen und Büroräume brauchen, bleibe allerdings nicht viel Zeit für Sentimentalität.

Der Auszug aus dem Bundestag bedeutet auch, dass sich die fünf Mitarbeiter aus Steins Büros in Berlin und Rostock etwas Neues suchen müssen. „Das tut mir menschlich natürlich auch sehr leid und beschäftigt mich. Denn wir sind in acht Jahren wie eine zweite Familie zusammengewachsen“, sagt er. Fast banal erscheinen Peter Stein angesichts dessen weitere zu erledigende Dinge wie das Kündigen seiner Berliner Wohnung.

Siege und Niederlagen – Stein hat alles erlebt

Auch wenn ihm der Bundestrend der CDU bewusst gemacht hätte, dass es bei der aktuellen Wahl „knifflig“ wird: Noch vor sechs Wochen ist Peter Stein nicht davon ausgegangen, dass er das Mandat verliert. „Denn ich habe selten zuvor so einen Zuspruch von Menschen erlebt wie in diesem Wahlkampf. Aber klar, das ist trügerisch – denn die anderen, die sind still.“

Höhen und Tiefen eines Lebens in der Politik hat Stein selbst mehrfach erlebt. Zum Beispiel, als er 2013 das Bundestags-Direktmandat von Steffen Bockhahn (Linke) übernommen und 2017 verteidigt hat. Aber auch, als er selbst nach einer Periode im Landtag nicht wieder gewählt wurde. „Ich habe schon gewonnen und verloren, aber bin immer demütig mit den Ergebnissen umgegangen“, so Stein.

Dennoch glaube er nicht, dass die Schuld am aktuellen Mandatsverlust bei ihm liegt – schließlich habe er auch mehr Erst- als Zweitstimmen holen können. „Ich bin mit Herzblut Bundestagsabgeordneter gewesen, es war nicht nur Beruf, sondern Berufung. Und ich denke, ich habe eine gute Wahlkreisarbeit gemacht und wichtige Themen angeschoben“, sagt Stein. Die Munitionsbergung in der Ostsee, das Thema Wasserstoff in der Region – all das seien Dinge gewesen, für die er sich stark gemacht hätte. „Und die Energiepartnerschaften mit Nordafrika, das habe ich angeschoben. Anfang November werden jetzt die Verträge – auch mit mecklenburgischen Firmen – unterschrieben und ich kann da nicht mehr dabei sein, weil ich raus bin...“, erzählt Stein mit stockender Stimme.

Maritime Erfahrung fehlt jetzt in Berlin

Als klar war, dass sich mit Angela Merkel und Eckhardt Rehberg wichtige CDU-Abgeordnete aus MV nicht mehr zur Wahl stellen, hätte er versucht, im Interesse des Landes auch deren Themenfelder zu besetzen. „Ich habe mich die letzten vier Jahre intensiv in die maritime Wirtschaft für Rostock und die Region reingearbeitet – jetzt fehlt in diesem Bereich erst einmal eine ganze Menge Erfahrung in Berlin“, so Stein.

Wie es für ihn selbst weitergeht, will er in Ruhe klären. Wenn er Donnerstag aus Berlin zurückkehrt, stehen drei Wochen Urlaub mit Ehefrau Heike an. Zeit, sich neu zu sortieren. Theoretisch könnte Stein ins Rostocker Rathaus zurückkehren, wo er als Stadtplaner für die Zeit des Bundestags-Mandats nur beurlaubt wurde. Ob er das tut, wird sich nach dem Urlaub zeigen. Politisch verschwindet Peter Stein zumindest regional nicht von der Bildfläche – er sitzt unter anderem im Kreistag des Landkreises Rostock. Ob er aber noch mal zu Landtags- oder Bundestagswahlen antritt, will der Mönchhäger noch nicht sagen. „Erstmal muss ich die aktuellen Geschehnisse sacken lassen und mich neu sortieren.“

Von Claudia Labude-Gericke