Nach angekündigten Hilfen: Rostocker Gastronomen sollen doch zahlen

Warnemünde

Bereits im Juni 2020 hatte die Rostocker Bürgerschaft beschlossen, dass der Oberbürgermeister prüfen möge, ob auf die Gebührenerhebung für Außengastronomie und Warenauslagen an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen verzichtet werden kann. Damit wollte man die lokalen Betriebe entlasten. Ein Prüfergebnis liegt bisher nicht vor, jedoch erhalten Gastronomen derzeit ihre Gebührenbescheide.

Erst vor Kurzem hat Reinhard Hamann Post bekommen. Der Betreiber des Aloha-Eiscafés am Warnemünder Kirchenplatz soll seine Gebühren für die Sondernutzung seiner Außengastronomie für den Zeitraum vom 21. Juli bis 31. Oktober 2020 zahlen – „Insgesamt 265 Euro“, sagt Hamann. Dabei sei ihm noch im vergangenen Jahr bei einem Termin mit der Stadt vermittelt worden, dass für die Außengastronomie im Jahr 2020 keine Gebühren erhoben werden.

Forderung wird erneuert

Tatsächlich handelte es sich dabei aber lediglich um einen Prüfantrag, über den bis heute nicht entschieden wurde. „Nun stellt unsere Fraktion mit einem Antrag noch einmal genau die gleiche Forderung auf“, sagt Chris Günther, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU/UFR-Fraktion. Ergangene Bescheide seien aufzuheben und geleistete Gebühren zu verrechnen, um die von der Corona-Pandemie hart getroffene Gastronomie zu entlasten.

„Die Rechnung kommt zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt“, sagt Jan Richter, Betreiber der Weinbar Dejabo in der Mühlenstraße, der ebenfalls gerade erst den Bescheid erhalten hat. Am 3. März soll über den Antrag der CDU/UFR-Fraktion in der Bürgerschaft entschieden werden.

Von Moritz Naumann