50 Jahre Schauspiel, Musik und ganz viel politische Parodie – das Rostocker Kabarett Rohrstock feiert in diesem Jahr Jubiläum. Geplant war eine große Gala im Mai im Volkstheater. Diese musste coronabedingt ausfallen. Der künstlerische Leiter Michael Ruschke erklärt, wie die Satiriker mit der Pandemie umgehen und verrät, was das Publikum am Freitag beim Auftritt im Kulturhafen erwartet.