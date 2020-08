Nach brutalem Elternmord in Rostock: Muss der Täter lebenslang ins Gefängnis?

Rostock

Im Prozess um die Tötung seiner Eltern hat die Staatsanwaltschaft vor dem Landgericht Rostock für einen 39-jährigen Mann eine lebenslange Freiheitsstrafe gefordert. Der arbeitslose Fleischer Marko W. sei des Mordes an seinem 62 Jahre alten Vater und des Totschlags an seiner 61-jährigen Mutter schuldig, sagte die Staatsanwältin am Mittwoch.

Der Angeklagte hatte gestanden, in der Nacht zum 31. Dezember 2019 seine Eltern in ihrem Schlafzimmer in Rostock-Dierkow erschlagen beziehungsweise erstochen zu haben. (AZ: 13 Ks 56/20)

Der Mann lebte seit einigen Jahren wieder in der Wohnung seiner Eltern. Als Motiv für die Tat hatte er jahrelange Demütigungen durch die Eltern angegeben.

Der Verteidiger beantragte ebenfalls eine Verurteilung wegen Mordes und Totschlags. Das Urteil soll am 7. September verkündet werden.

Von Andreas Frost / dpa