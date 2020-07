Im März 2020 sind in Rostock-Evershagen zwei 18-Jährige in ihrer Wohnung verprügelt und ausgeraubt worden. Eines der Opfer versuchte sich durch eine spektakuläre Aktion zu retten. Jetzt hat die Rostocker Polizei zwei der Täter gefasst. Die Ermittlungen sind aber noch nicht beendet.

Nach brutalem Raub in Rostock-Evershagen: Polizei fasst zwei Täter

