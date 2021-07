Nach dem Aufstieg: Das plant Hansa mit seiner Nachwuchsakademie

Rostock

Stefan Beinlich leitet seit anderthalb Jahren die Nachwuchsakademie des FC Hansa Rostock. Mit den A- und B-Junioren sind aus seinem Bereich in dieser Saison zwei Team in Deutschlands höchste Spielklassen aufgestiegen. Im Interview mit der OZ erzählt er, welche Ziele der Club mit dem Nachwuchs verfolgt und wie sich das Trainingspensum zuletzt verändert hat.

Welche Bedeutung hat der Aufstieg der Profis für den Nachwuchsbereich des FC Hansa?

Der Aufstieg ist für alle im Verein eine großartige Sache. Wieder in der 2. Liga zu spielen, war über viele Jahre unser Ziel. Auch der Nachwuchs identifiziert sich mit dem Erfolg der Profis. Er motiviert die Jungs zusätzlich.

Die A-Junioren kehren nach fünf, die B-Junioren nach drei Jahren in die Bundesligen zurück. Wie sind beide Mannschaften gerüstet? Mit welchen Zielen treten sie an?

Nachdem feststand, dass wir mit den beiden Mannschaften in der Bundesliga spielen werden, hast du das sofort im Training gemerkt. Ich halte unsere Teams für gut gerüstet. Unser Ziel ist es, uns in den Ligen zu behaupten.

Die vergangene Nachwuchs-Saison wurde abgebrochen, der Trainingsbetrieb ruhte. Wie hat der Klub versucht, seine Talente dennoch zu entwickeln?

Unser Anspruch war, möglichst nah dran zu bleiben. Die sportliche Leitung – Kevin Rodewald und alle Nachwuchstrainer – standen untereinander permanent im Austausch. Und die Trainer haben mit ihren Jungs Kontakt gehalten. Das alles fängt nicht auf, was bei normalem Betrieb möglich ist. Aber wir haben aus der Situation das Bestmögliche gemacht.

Wird sich nach den Aufstiegen das Trainingspensum der A- und B-Junioren verändern?

Bislang gab es in den Altersklassen sieben Trainingseinheiten, drei morgens und vier am Nachmittag. Wir werden an einigen Tagen individueller trainieren – statt mit 20 Jungs in kleineren Gruppen. Dafür haben wir mehr Trainer als in der abgelaufenen Saison. .

Gab es nach den Aufstiegen vermehrt Anfragen von Nachwuchsspielern, die zu Hansa kommen wollen?

Die Wahrnehmung unseres Erfolgs war generell positiv. Die Aufstiege der U17 und der U19 hatten sofort Auswirkungen: Es gab viele, die sich gemeldet haben und mit unserem Nachwuchs in der Bundesliga spielen wollen.

Haben sich Transfers ergeben?

Wir hatten unsere Personalplanungen schon sehr weit vorangetrieben, bevor die Aufstiege klar waren. Die meisten guten Talente, auf die wir bauen, stammen aus MV. So soll es bleiben.

Nehmen wir mal an, Sie haben Interesse an einem Nachwuchsspieler. Welche Argumente nutzen Sie, um ihn von einem Wechsel zu Hansa zu überzeugen?

(lacht) So was kommt vor. Wir sitzen dann in größerer Runde zusammen. Wir legen dar, wie wir arbeiten, wie wir Spieler weiterentwickeln, wie die Bedingungen und die Atmosphäre sind. Es gibt sicher größerer Nachwuchsakademien. Wir versuchen, aus unseren Möglichkeiten das Beste zu machen und damit zu überzeugen. Mit Michel Ulrich, Oliver Daedlow und Theo Gunnar Martens gibt es Spieler, die bei uns im Nachwuchs gespielt haben und sich im Kader unserer Profis befinden.

Gibt es in den Nachwuchsteams weitere Spieler, denen Sie eine Profi-Karriere zutrauen?

Die gibt es bei uns. Wir wollen in den kommenden Jahren Spieler entwickeln, die den Anschluss an den Profibereich schaffen. Ob das gleich aus der U19 klappt, oder eher aus der U23 muss man sehen.

Wollen Sie Namen von Talenten nennen?

Nein, denn ich halte es für wichtig, dass die Jungs einen kühlen Kopf bewahren und nicht abheben. Nur dann werden sie es schaffen.

Ist es heute schwerer, Fußball-Profi zu werden, als in Ihrer Jugendzeit?

Das glaube ich nicht. Der Fußball hat sich verändert, ist schneller geworden. Aber wenn jemand die richtige Einstellung und das nötige Talent mitbringt, gibt es immer eine Chance – frei nach dem Motto „Hintern zusammenkneifen, Vollgas geben“. Ein Quäntchen Glück, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu sein, gehört auch dazu.

Was muss ein junger Spieler mitbringen, um Profi zu werden?

Eine positive Einstellung, Willensstärke und einiges mehr. Wir versuchen als Verein alles zu geben, damit das Umfeld und die Bedingungen stimmen. Am Ende liegt es an jedem Talent selbst, durch die Tür, die wir ihnen öffnen, zu gehen.

Sie sind vor anderthalb Jahren als Chef an die Nachwuchsakademie von Hansa gekommen. In kurzer Zeit ist relativ viel passiert. Wie zufrieden sind Sie?

Mir macht die Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen, mit den Trainern und allen Mitarbeitern im Verein riesigen Spaß. Die Moral, das Klima – Dinge, die mir schon als Spieler wichtig waren – stimmen. Wir sind nicht immer einer Meinung. Es wird intern auch kontrovers diskutiert. Aber es geht stets um die Sache, den sportlichen Erfolg. Und das ist für mich entscheidend.

Mit welchen Zielen gehen Sie in die Zukunft?

Wir wollen die Qualität im sportlichen Bereich weiter verbessern. Dazu gab es personelle Ergänzungen. Mit Uwe Speidel (ein Fußballlehrer, der beim VfL Wolfsburg, dem MSV Duisburg und Borussia Mönchengladbach arbeitete/d. Red.) haben wir im Januar einen erfahrenen Trainer dazu geholt. Er wird die sportliche Leitung übernehmen. Kevin Rodewald, der das bisher sehr gut gemacht hat, kümmert sich künftig um die U23, bleibt aber Junioren-Cheftrainer. Das Miteinander, der respektvolle Umgang, bleiben die Basis unserer Arbeit.

Ist die Infrastruktur in Hansas Nachwuchsakademie auf dem neuesten Stand?

Wir haben gute Bedingungen. Das bestätigen uns unsere neuen Mitarbeiter, die zuvor bei anderen namhaften Vereinen beschäftigt waren. Es gibt aber Dinge, an denen wir arbeiten müssen. Zum Beispiel, dass wir den einen oder anderen Trainingsplatz dazubekommen, um Trainingsinhalte noch besser und zielgerichteter vermitteln zu können.

Sie haben vor anderthalb Jahren ihren Traum, Profi-Golfer auf der Senior-Tour zu werden, für Hansa aufgegeben. Spielen Sie noch?

Ich versuche es und komme gelegentlich dazu. Ich bin aber nicht mehr wie früher fünf Mal in der Woche auf der Driving Range und auch nicht mehr zweimal auf dem Platz. Man investiert viel und bekommt unfassbar viel zurück.

Von Christian Lüsch