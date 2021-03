Nach dem Corona-Gipfel: Das bedeuten die Ergebnisse für den Einzelhandel in MV?

Schwerin

Die Innenstädte sind seit November gespenstisch leer. Gewerbetreibende sind verzweifelt und starten seit Wochen Aktionen, um auf ihre Not aufmerksam zu machen. Der Handel hat sich ins Internet verlegt und der Besuch im Supermarkt ist das neue Shopping. Doch jetzt wird gelockert. Die OZ erklärt, was sich ändert.

Welche Branchen werden wieder geöffnet?

Ab 8. März sollen – Stand vom 4. März – Buchhandlungen, Blumengeschäfte, Gartenmärkte wieder öffnen. Es gelten die Hygiene- und Maskenbestimmungen und ein Kunde pro zehn bis 20 Quadratmetern je nach Verkaufsfläche. Auch Angebote mit körpernahen Dienstleistungen (z.B. Tatoo- und Piercingstudios, Massage- und Kosmetiksalons, Nagelstudios und Fußpflegeeinrichtungen) sind zum Teil mit tagesaktuellem Test ebenso wieder erlaubt wie die Durchführung von Fahr- und Flugschulangeboten.

Was ist mit Bekleidung, Schuhen etc.?

Der gesamte Einzelhandel darf bei einer Siebentage-Inzidenz von unter 50 in den jeweiligen Kreisen und Städten nach denselben Regeln öffnen, die ab 8. März für Gartenmärkte und Buchhandlungen gelten. Bei einer Inzidenz zwischen 50 und 100 ist Terminshopping (mit Anmeldung) im Einzelhandel branchenfrei möglich. Hier gilt, dass ein Kunde pro 40 Quadratmeter erlaubt ist.

Wie sieht es in Möbelhäusern, Sportgeschäften, Technikmärkten aus?

Hier gilt dieselbe Regel wie im gesamten Einzelhandel, je nach einer Inzidenz unter 50 oder via Terminshopping bei 50 bis 100.

Sind diese Beschlüsse langfristig bindend?

Nein, eher nicht. Sollte die Inzidenz landesweit oder punktuell steigen, hält sich die Politik aktuell vor, Maßnahmen landesweit oder punktuell für einzelne Kreise oder Städte zurückzudrehen.

Was ist mit Floh- und Trödelmärkten, Ostermärkten und Wochenmärkten?

Auf Wochenmärkten dürfen aktuell nur Lebensmittel verkauft werden. Floh- und Trödelmärkte bleiben bis auf Weiteres untersagt. Auch die Öffnung der Ostermärkte ist noch nicht vorgesehen.

Was sagen die Händler und Gewerbetreibenden in MV dazu?

Kay-Uwe Teetz, Geschäftsführer des Handelsverbands Nord, sagt: „Der Handel ist kein Pandemietreiber. Termin-Shopping mag für manche Branchen, wie Brautmoden oder hochwertige Herrenausstatter Sinn ergeben. Aber für den Handel insgesamt bringt das nichts.“

Die Regelungen bei einer Inzidenz unter 50 hält Teetz für machbar: „Im Lebensmitteleinzelhandel werden schon jetzt 30 Millionen Kunden täglich bedient. In den anderen Branchen würden noch einmal zehn Millionen dazukommen.“ Für Volker Stein, Filialleiter der Bücherei Hugendubel in Wismar, funktioniert der Innenstadthandel wie eine Fußballmannschaft. Und wenn man nur zwei, drei Läden öffne, sei das, als würde man das Mittelfeld nicht auf den Platz lassen. Aber er freut sich: „Wir sind ja gut davongekommen. Bei 250 Quadratmetern dürfen wir 25 Leute reinlassen. Was bei uns kein Problem darstellt auf drei Etagen. Mehr sind sonst auch kaum da.“

Jens Krafczyk, Inhaber von Krafczyk Männermoden in Greifswald, sagt: „Wir führen schon länger das System Click & Collect durch. Das machen wir weiter, bis wir die Schotten wieder öffnen dürfen. Das Modell mit der Terminvereinbarung haben wir doch schon. Wer eine Jeans braucht, ruft mich an, ich lege Modelle bereit und der Kunde probiert das an. Bei mir ändert sich zum jetzigen Zeitpunkt wegen der hohen Inzidenz im Landkreis also erstmal nichts. Ich finde es aber komisch, dass man sich in der Drogerie oder im Supermarkt stapeln, aber nicht in ein Modehaus mit klaren Konzepten gehen darf. Ich kann über einiges auch nur den Kopf schütteln. Ich nehme die Krankheit mit fast 60 auch sehr ernst. Ich glaube aber, dass es in einem Jahr ein Drittel der Flächen für Schuhe und Textilien nicht mehr geben wird.“

Erik Max, Tätowierer im Tatoostudio „caza loco ink“ in Wismar sagt: „Toll! Hätte nicht gedacht, dass unsere Ministerpräsidentin so kulant ist. Ist aber sinnvoll, wenn man Friseuren und Nagelstudios wieder die Möglichkeit gibt zu arbeiten, dass auch bei Tätowierern zu tun. Bei uns ist sowieso alles steril während der Arbeit.“

Von Michael Meyer und Axel Büssem