Schwerin/Roggentin

Sparsam heizen und dabei Gutes fürs Klima tun: Genau das verspricht Smart Grey Technologies aus Roggentin bei Rostock. Diese Woche startete das Unternehmen in einem Industriegebiet in Schwerin-Süd die Produktion seiner Wandheizungen.

Hinter Smart Grey Technologies stehen Jörg Sinnig, Torsten Gebert und Andreas Müller. Sinnig, der als Sprecher auftritt, gründete 1990 ebenfalls in Roggentin die SIV AG. Das Unternehmen gilt als größtes der IT-Branche in MV. 2016 verkaufte Sinnig seine Anteile. Und macht nun in Heizungen. „Ambiena HeatWall“ so der Produktname, hat nach Ansicht des Unternehmer-Trios das Zeug dazu, die Welt der Gebäudetechnik auf den Kopf zu stellen.

Das System besteht aus 220 mal 60 Zentimeter großen Gipsplatten, die sich per Handy oder Thermostat regeln lassen. Die Platten sind mit einer dünnen Heizschicht bedruckt und sollen zuverlässig Strom in Wärme für Wohnräume umwandeln. Der Einsatz lohnt laut sich vor allem dann, wenn das Haus über eine Photovoltaik-Anlage selbst Strom erzeugt und über einen Pufferspeicher verfügt. „Ohne PV-Anlage muss man die hohen Stromkosten bezahlen“, sagt Sinnig. Ratgeberseiten im Internet zufolge stehen Infrarotheizungen, zu denen das Schweriner Produkt gehört, für vergleichsweise niedrige Anschaffungs- aber eher hohe Betriebskosten.

Gedruckte Heiz-Schicht

Das besondere an den Platten aus MV ist ihre Beschichtung. Timothy Wulff (32) öffnet am Rand der 600 Quadratmeter großen Halle einen Farbeimer mit einer schwarzen, glänzenden Masse „Das ist unser Geheimrezept“, sagt der gelernte Siebdrucker. Der Produktionsleiter bedient die beiden großen Druckmaschinen, die den wärmenden Belag auf den eingekauften Gipsplatten aufdrucken. Insgesamt besteht die Firma bislang aus fünf Personen, inklusive der drei Chefs.

Jörg Sinnig ist vollkommen überzeugt von seinem Produkt, lange zählt er die vielen Vorzüge auf, die es seiner Meinung nach gibt: Das System sei wartungsfrei, die Installation einfach, ohne Gefahr, etwas kaputtzumachen, ließen sich Nägel und Dübel in den Heizbrettern befestigen. Mit Sonnenstrom betrieben heizten die Platten klimaneutral, werden ohne Lösungsmittel hergestellt und besitzen gute Dämmeigenschaften. Was sie von anderen Infrarotheizungen unterscheide, sei ihre Durchlässigkeit, wirbt der Firmenchef. Die Wände würden nicht versiegelt.

Streit mit dem Erfinder

Drei Jahre dauerte die Entwicklung der Paneele laut Sinnig. Vor gut einem Jahr präsentierte das Roggentiner Unternehmen erste Prototypen und den dahinter stehenden Erfinder, den Malermeister Jens Düwel aus Ludwigslust. Damals vermittelten Sinnig und seine Geschäftspartner das Bild, dass sie die Macher und Geldgeber sind, Düwel der kreative Geist. Bei der Fabrikeröffnung in Schwerin war der findige Malermeister nicht mehr dabei. Der Ludwigsluster, Erfinder seit seiner Kindheit, sorgte vor einigen Jahren mit einer Spachtelmasse für Aufsehen, die Räume gegen Funkwellen abschirmt und abhörsicher macht.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Düwel habe die „Grundidee“ geliefert, sagt Jörg Sinnig, Smart Grey habe daraus ein Produkt gemacht. Dann hätte sich der Tüftler aber „umorientiert“. Weil der Handwerksmeister noch Gesellschafter ist, trenne man sich zurzeit auf juristischem Weg. Es werde einen Vergleich geben.

Der Erfinder selbst wirkt am Telefon verbittert. „Mit diesen Leuten will ich nichts mehr zu tun haben“, sagt Jens Düwel. Er sei „maßlos enttäuscht“ und habe viel Geld verloren. Mehr könne er wegen des laufenden Verfahrens nicht sagen. Von ihm bleibt offenbar nicht nur die Heizung zurück: Eine Spachtelmasse gegen Funkwellen hat Smart Grey Technologies ebenfalls im Angebot.

Lieferung in Flut-Regionen geplant

8000 Paneele soll das Schweriner Werk im Monat liefern. Der Vertrieb, um die Platten zu Preisen zwischen 50 und knapp 100 Euro an die Kundschaft zu bringen, befindet sich noch im Aufbau. Sinnig will vor allem große Wohnungsunternehmen überzeugen, in Duisburg werde demnächst eine Reihenhaussiedlung aus den 1920er Jahren mit der Heizung ausgestattet. Weil die Heizung gut zum Trocknen von Räumen geeignet sei, möchte Sinnig sein Produkt zum Selbstkostenpreis in Gegenden in Nordrhein-Westfalen verkaufen, die im Sommer von der Jahrhundert-Flut betroffen waren.

Von Gerald Kleine Wördemann