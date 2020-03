Nach dem Frauentag: Gesundheit für die Männer

Rostock

Nachdem der Frauentag vorüber ist, könnte man sich mal ein paar Gedanken über das Äquivalent, den Männertag, machen. Wann ist der eigentlich und wie wird er in MV gefeiert? Damit ist man schon beim ersten Problem: Denn für den Männertag gibt es verschiedene Daten. Dass der internationale Männertag am 19. November ist und das Augenmerk auf Männer- und Jungen-Gesundheit legt, wissen vermutlich die Wenigsten. Der Weltmännertag am 3. November ist ebenfalls ein Aktionstag zur Männergesundheit. Auch das hat sich in MV anscheinend noch nicht durchgesetzt.

Aber vielleicht können wir Frauen analog zur Rose am Weltfrauentag einfach eine Packung Taschentücher zum Weltmännertag überreichen mit besten Wünschen für die Gesundheit. Das passt auch zum Motto vieler Männer, die den Männertag – ob mit oder ohne Kind – konsequent am Vatertag feiern: Vor Krankheiten schützen die sich nämlich durchs Desinfizieren – und das geht nur mit jeder Menge Alkohol.

Von Stefanie Büssing