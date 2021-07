Nach der Flutkatastrophe: So wollen Musiker aus MV helfen

Rostock

Als die Musiker Tommy Lehner (Five men on the rocks, Biest of Bourbon, Kama Gitarra) und Ola van Sander (Bad Penny) von der Flutkatastrophe im Westen Deutschlands gehört haben, wollten sie nicht tatenlos bleiben und aus der Ferne unterstützen. „Wir wollen als Rostocker helfen“, betont Lehner. „Dort haben Menschen durch das Hochwasser ihre Existenz verloren. Und ob das schon das Ende der Fahnenstange ist, wissen wir nicht. Wenn am Wochenende wieder Hochwasser ist, haben wir das Gleiche noch einmal.“

Kurzerhand organisieren die Musiker ein Benefizkonzert, das am 3. August im Warnemünder Kurhausgarten stattfinden soll. Der Eintritt ist frei – jedoch wird um Spenden für Betroffene der Flut gebeten, entsprechende Boxen werden aufgebaut. „Wir Musiker verdienen daran nicht – alles kommt den Flutopfern zugute“, versichert Lehner.

Oberbürgermeister als Schirmherr?

Derzeit laufen noch Abstimmungen mit dem Ordnungsamt in Bezug auf Hygiene- und Sicherheitskonzepte sowie die maximal zulässige Zuschauerzahl. „Der Kurhausgarten ist ja schön groß, da können auch Abstände eingehalten werden“, so der Initiator. Auch der Einlass, die Security und die Kontaktverfolgung müssen geregelt werden. Ebenso wird der Ablaufplan derzeit erarbeitet. „Wir haben schon einige Rostocker Firmen im Boot, die uns unterstützen und spenden“, sagt der Musiker. „Wir hoffen und denken, dass noch einige dazukommen werden.“ Außerdem hoffen die Initiatoren, Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen ins Boot holen zu können.

Gemeinsam musizieren

Neben zwei Shanty-Chören und Nachwuchsmusikern beteiligen sich Musiker der Bands Bad Penny, Jackbeat, Spill, Five men on the rocks, Biest of Bourbon und Kama Gitarra. „Die Bands werden auch alleine spielen, es wird aber auch übergreifende gemeinsame Musik geben“, verspricht Lehner ein großes Finale im Kurhausgarten. Erfahrung im gemeinsamen Musizieren haben die Bands bereits. So sind sie im vergangenen Jahr unter anderem unter dem Motto „Kultur muss leben im Rostocker Moya aufgetreten.

Von Katharina Ahlers