Nach der Sail ist vor der Sail: Countdown für die 31. Hanse Sail läuft

Rostock

Nach der Sail ist vor der Sail: Nach vier Tagen Hanse Sail ist am Montag bereits der Countdown für das Seglerfest im nächsten Jahr gestartet. Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) und Tourismusdirektor Matthias Fromm drückten den Startknopf an der digitalen Uhr, die am Hafenhaus die Zeit bis zum nächsten Traditionssegler-Treffen anzeigt. 366 Tage zählt die Anzeige nun den Countdown bis zur 31. Hanse Sail vom 11. bis 14. August 2022 herunter.

Rund 100 ehrenamtliche Helfer des Hanse-Sail-Vereins hatten das Seglerfest über die vier Tage am Laufen gehalten. Hinzu kommen weitere hauptamtliche Mitarbeiter von Verein und Hanse-Sail-Büro der Stadt. Damit das Fest überhaupt stattfinden konnte, gab es auch starke Unterstützung von Gesundheitsamt, Stadtentsorgung und Hafenamt sowie von Polizei, Feuerwehr und Rettungskräften. Ihnen dankten Oberbürgmeister Madsen und Tourismusdirektor Fromm besonders. Viele von ihnen hatten sich am Montag noch einmal beim Segler „Engelina“ für ein gemeinsames Sail-Foto verabredet.

Gastronomen laden ehrenamtliche Helfer ein

Am Abschlussabend der Hanse Sail hatten die „Gastlichen Mecklenburger“ – Restaurants in der Hansestadt – wieder die Crews vieler Schiffe willkommen geheißen. Am Sonntagabend einer jeden Hanse Sail laden Gastronomen und Hoteliers traditionell die Seeleute zu einem gemeinsamen Abendessen ein. 22 Restaurants und Hotels aus Rostock und dem Umland baten 248 Segler an ihre Tische. „Das war Spitzenklasse: Trotz Corona gab es von beiden Seiten ein tolles Feedback“, so Organisatorin Karin Nagel vom Hanse-Sail-Verein. „Und das, obwohl wir nur drei Wochen Vorbereitungszeit hatten“, ergänzt sie. Die Aktion läuft schon seit mehr als 20 Jahren während der Sail – weit mehr als 5000 Segler sind im Rahmen der „Gastlichen Mecklenburger“ im Sinne guter Gastfreundschaft verköstigt worden.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zur 30. Hanse Sail waren am vergangenen langen Wochenende mehr als 100 Schiffe in den Stadthafen und nach Warnemünde gekommen, um Ausfahrten für die Sail-Besucher anzubieten. Neben der deutschen Ost- und Nordseeküste haben die meisten Segler, die regelmäßig zur Sail nach Rostock kommen, ihre Heimathäfen in den Niederlanden, Dänemark, Schweden oder Polen. Während ihres Aufenthalts in Rostock werden sie von den ehrenamtlichen Helfern des Sail-Vereins betreut.

Von Michaela Krohn