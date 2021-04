Nach extremer Trockenheit: Rostocker Heide erholt sich langsam

Wiethagen

Extreme Trockenheit und anhaltende Hitze: Das Wetter der vergangenen Jahre hat der 6000 Hektar großen Rostocker Heide – dem größten zusammenhängenden Küstenwald hierzulande – stark zugesetzt. Teilweise so sehr, dass ganze Flächen eingegangen sind.

Fichte besonders stark betroffen

Besonders hart traf es die Fichten, allen voran die Sitkafichte. Die milden Temperaturen im Winter haben dazu beigetragen, dass der Bestand der Sitkafichten- oder auch Fichtenröhrenlaus – einem kleinen, aber äußerst hartnäckigen Schädling – rapide zugenommen hat. Die Folge: Die Nadeln färben sich erst gelblich – später braun und fallen dann ab. Ein wiederholter Befall lässt die Bäume oftmals von innen nach außen verkahlen und vermindert ihre Regenerationsfähigkeit sowie den Triebzuwachs.

„Ist der Schaden erst einmal angerichtet, gibt es für die entsprechenden Bäume meist kein Zurück mehr. Dann haben sie nur noch die Wahl zwischen verhungern und verdursten“, sagt Stadtforstamtsleiter Jörg Harmuth und deutet auf eine hochgewachsene Fichte. Für sie kommt jede Rettung zu spät. Noch in dieser Woche soll sie – genauso wie knapp 60 benachbarte Exemplare – mithilfe eines Seilkrans zunächst zerkleinert und anschließend abtransportiert werden. „Mehr können wir hier leider nicht mehr tun.“

Die milden Temperaturen im Winter haben dazu beigetragen, dass der Bestand der Fichtenröhrenlaus – einem kleinen, aber äußerst hartnäckigen Schädling – rapide zugenommen hat. Die Folge: Die Nadeln färben sich erst gelblich – später braun und fallen dann ab. Quelle: Susanne Gidzinski

Natur findet eigene Wege

Doch es gibt auch gute Neuigkeiten: Wenngleich die Auswirkungen der beiden Dürrejahre 2018 und 2019 noch immer deutlich zu spüren sind, so konnten in den vergangenen Monaten zumindest die Wasserspeicher des Waldes wieder aufgefüllt werden. Eine Prognose für die nächsten Jahre wagt der Forstamtsleiter dennoch nicht abzugeben. Sollte das Wetter in den kommenden Wochen aber nicht plötzlich komplett umschwenken und eine lange Trockenperiode einsetzen, ist er zuversichtlich, dass sich ein Großteil des Forstes weiter erholen wird. „Aktuell zumindest sieht es schon sehr gut aus.“

Ebenfalls erfreulich: In einigen Bereichen des Stadtwaldes finden sich ganze Flächen voll von Weißtannen. Dass sich diese Baumart so gut durchsetzen konnte, ist selbst für den Experten überraschend. „Eigentlich kommt sie hier eher selten vor“, sagt Harmuth. Aber nicht nur die Weißtanne scheint sich in der Rostocker Heide wohlzufühlen. Immer wieder können die Förster beobachten, wie sich die Natur langsam ihren einst durch Naturkatastrophen oder Klimawandel verloren gegangenen Lebensraum zurückholt. Ein Prozess, der unter dem Begriff Sukzession bekannt ist.

Erholung in Sicht: Die Wassertanks der Rostocker Heide sind wieder aufgefüllt. Quelle: Susanne Gidzinski

Bürger für Bäume 2021

Doch allein darauf, dass sich der Wald selbstständig regeneriert, dürfe man sich nicht verlassen, betont der Förster. „An manchen Stellen klappt es gut, da müssen wir nicht eingreifen und können der Natur freien Lauf lassen. An anderen Orten müssen wir nachhelfen.“

Eine in diesem Zusammenhang bekannte und bei den Rostockern beliebte Aktion ist „Bürger für Bäume“, die vom Zoo Rostock gemeinsam mit dem Stadtforstamt organisiert wird. Ziel sei es, brachliegende Flächen der Rostocker Heide zu bepflanzt und so Bereiche verschiedener Reviere aufzuforsten und ökologisch stabil zu gestalten. Der diesjährige Termin ist für den 23. Oktober angepeilt. Auch die Fläche steht bereits fest. Sie befindet sich im Revier Schnatermann und war ursprünglich von Sitkafichten bewachsen. 2012 mussten sie aber infolge von Hochwasser gefällt werden. Nun soll die kahle Fläche wieder ergrünen.

Ungebetene Hinterlassenschaften

Ein Thema, das den Forstwirten aktuell übel aufstößt, sind die Hinterlassenschaften einiger Waldbesucher. Vor allem an den ausgewiesenen Parkplätzen und den Schranken, die unbefugtes Befahren des Stadtwaldes verhindern sollen, müssen sich die Mitarbeiter des Stadtforstamtes immer wieder durch ein Meer aus benutzten Taschentüchern kämpfen. An manchen Stellen ist es sogar so schlimm, dass die Förster ihre Arbeit aussetzen müssen. „Das ist einfach nur eklig“, sagt Harmuth naserümpfend.

Und damit nicht genug. Auch mit Gartenabfällen, die so mancher Grundstückbesitzer illegal im Wald ablädt, müssen sich die Förster ständig herumplagen. Ob Grünschnitt, Äste oder ganze Büsche – die Palette ist riesig. „Das ist ein Problem, das uns schon eine ganze Weile beschäftigt. Wir sind da aber hinterher.“

Von Susanne Gidzinski