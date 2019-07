Rostock

Ein Einbrecher hat mit einem Schotterstein und einem Ast eine Scheibe eines Imbisses am S-Bahn-Haltepunkt Lütten Klein eingeworfen. Weil er dabei auf frischer Tat erwischt wurde, musste der Mann sich nun vor Gericht verantworten. Zuvor kam er in sogenannte Hauptverhandlungshaft, weil die Staatsanwaltschaft des Amtsgerichtes Rostock ein beschleunigtes Verfahren einleiteten. Nach nicht einmal fünf Tagen verurteilte ihn ein Richter dann am Montag zu einer Geldstrafe von 1350 Euro. Die muss er in 90 Tagessätzen zu je 15 Euro zahlen. Sollte er dieser Zahlung innerhalb einer gesetzten Frist nicht nachkommen, droht ihm erneut Haft.

OZ