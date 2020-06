Nach neuem Bußgeldkatalog: Das sagen die Mecklenburger zu den härteren Strafen

Bad Doberan/Rostock/Wismar/Grevesmühlen

Seit dem 28. April gilt eine neue Bußgeldverordnung und die heißt vor allem: Härtere Strafen im Straßenverkehr – auch in MV. Bereits ab einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 21 Stundenkilometern innerorts ist ein Fahrverbot die Konsequenz. Auch für das Missachten der Rettungsgasse oder Parken in der zweiten Reihe hagelt es Punkte, Geldbußen oder Fahrverbote. Wie wirkt der neue Bußgeldkatalog in MV und was hat sich seither getan? Wir haben nachgefragt.

Bei den Recherchen wird schnell klar: Eine statistische Auswertung liegt in den zuständigen Behörden und Ämtern noch nicht vor. Dafür sei es noch zu früh, betont Christoph Wohlleben, Pressesprecher für den Landkreis Nordwestmecklenburg. Ein erster Aufschlag solle dort Anfang Juli gelingen.

Noch keine statistische Auswertung

Auch in Wismar könne man noch keine messbaren Ergebnisse vorlegen. Martin Trunk, Pressesprecher der Hansestadt Wismar habe den Eindruck, dass die Menschen nicht weniger falsch parken. „Das Falschparken hängt eher an den Leuten als an den Strafen“, sagt Trunk. Mit aggressiven Reaktionen habe man es in Wismar häufiger zu tun. Bisher seien allerdings nicht signifikant mehr Widersprüche eingegangen.

In Hinblick auf die statistische Auswertung sei auch die Corona-Krise ein Einflussfaktor. Viele Straßen waren durch den ausbleibenden Berufsverkehr zunächst niedriger frequentiert, später nahm der touristische Verkehr stark zu. Für die Hansestadt Rostock vermeldet Sprecher Ulrich Kunze ebenfalls aufgrund des kurzen Zeitraumes noch keinen qualitativ messbaren Eindruck zu haben. „Spürbar ist jedoch eine steigende Zahl von Einsprüchen, so die Ordnungsbehörde“, sagt Kunze.

„Wir brauchen mehr Parkplätze“

Die Diskussion um den neuen Bußgeldkatalog hängt sich oft an der Parkplatzsituation auf. Luisa Voigt wohnt in Bad Doberan. „Ich finde die Strafen unangemessen, vor allem, was das Parken angeht, wenn man keine Parkplätze schafft“, sagt die junge Lehrerin und fügt hinzu: „55 Euro fürs Falschparken in Warnemünde sind ungerechtfertigt, wenn es keine anderen Parkplätze gibt. Man hat dann keine anderen Möglichkeiten. Das ist frustrierend.“ Auch in der Rostocker KTV habe Voigt schlechte Erfahrungen gemacht. „Und wenn man innerorts mal ein Schild übersieht und nicht ortskundig ist, ist sofort der Führerschein weg“, so Voigt.

Holger Martens aus Rostock findet auch: „Es gibt einfach zu wenig Parkplätze. Die Strafen anzuheben und nicht die Ursachen zu bekämpfen, ist falsch“, beklagt der Fotograf. Er glaube nicht, dass dadurch weniger falsch geparkt oder langsamer gefahren werde.

Marie Kruth aus Kröpelin ist ebenfalls eindeutig in ihren Aussagen: „Der neue Bußgeldkatalog ist unmöglich, die Strafen sind zu hart.“ Die 21-Jährige parke regelmäßig „wild“ aus Mangel an Parkplätzen. Die Strafen beim Missachten der Rettungsgasse finde die junge Fahrerin allerdings gut.

Der Feelgood-Bürgermeister

Wenn Jochen Arenz in die Geschwindigkeitskontrolle gerät und zahlen muss, sei es jedes Mal ein Ärgernis für den Bürgermeister aus Bad Doberan. „Das Thema ist so aufgeladen, man kann nicht anders, obwohl man etwas falsch gemacht hat“, gibt Arenz zu. Aus seinem eigenen Empfinden heraus habe Arenz Verständnis für den Unmut vieler Bürger, die den neuen Bußgeldkatalog als zu hart einstufen.

Er wolle Kulanz – die Bad Doberaner bekamen Kulanz. Wenn ein Fahrzeug nicht ordnungsgemäß geparkt ist, werde nicht automatisch eine Geldstrafe zwischen die Scheibenwischer geklemmt. Jochen Arenz habe „nette Knöllchen“ einführen lassen, ein kleines Schreiben, in dem freundlich auf das Fehlverhalten hingewiesen, von einer Geldstrafe aber abgesehen werde. „Das fördert ein friedliches Miteinander, die Menschen danken es“, so Arenz.

Aber nicht alle. Der Bürgermeister berichtet auch von Anschwärzern, die nur aus Boshaftigkeit Falschparker melden. „20 Prozent der Einsätze unserer Politessen werden durch Anrufe von Bürgern generiert“, so Arenz. Wenn dann mal jemand auf einer Wise parke, sei es ein Fall für das „nette Knöllchen“. „Anders ist es beim Parken auf dem Bürgersteig, wenn Menschen behindert oder Feuerwehreinfahrten blockiert werden. Da handeln wir sofort nach den Vorgaben.“

Von Lea-Marie Kenzler