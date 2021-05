Nach schwerem Brand in Rostock: Haus einsturzgefährdet, 40 THW-Leute im Einsatz

Rostock

Nach dem schweren Brand im Rostocker Stadtteil Kröpeliner-Tor-Vorstadt versuchen Einsatzkräfte nun, das betroffene Haus vor dem Einsturz zu retten. Nach Angaben eines Sprechers des Technischen Hilfswerks (THW) werden gegen Freitagmittag etwa 40 THW-Mitarbeiter vor Ort eintreffen, um bei den Arbeiten zu helfen.

Wohnungen geräumt

In einem Fachhandel für Batterien in der Doberaner Straße war am Donnerstagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, war es nach ersten Erkenntnissen bei Reparaturarbeiten an einem Akku zu einer Entzündung gekommen. Über dem Laden befindliche Wohnungen sowie angrenzende Wohnhäuser wurden geräumt.

Eine 64-Jährige, die über dem brennenden Laden lebt, musste aus der Wohnung gerettet werden und erlitt eine Rauchgasvergiftung. Sie kam in ein Krankenhaus, das sie nach der Behandlung wieder verlassen konnte. Da die Löscharbeiten über Stunden andauerten, konnten die Hausbewohner zunächst nicht in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Polizei betonte am Freitag, dass das Gebäude einsturzgefährdet ist.

Zur Galerie Feuerwehr-Großeinsatz mitten in Rostock: Am Donnerstag ist in einem Geschäft in der Doberaner Straße im Stadtteil Kröpeliner-Tor-Vorstadt (KTV) ein Feuer ausgebrochen. Es gab mehrere Verletzte.

Für Straßenbahn- und Autoverkehr gesperrt

Die Hansestadt Rostock teilte mit, dass die Doberaner Straße weiterhin für den Straßenbahn- und Straßenverkehr gesperrt bleiben muss. Derzeit werde damit begonnen, eine Stützkonstruktion für das Haus zu errichten. Eine Freigabe des Verkehrsraumes könne erst nach Beurteilung eines Gutachters erfolgen. Der Bereich solle weiträumig umfahren werden.

Von OZ/dpa