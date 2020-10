Nach schwerem Straßenbahnunfall in Rostock: So lief die Bergung

Beim Zusammenstoß von zwei Straßenbahnen sind am Dienstag in Rostock mindestens zwölf Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Der Unfall hat sich am Morgen in der Nähe eines Straßenbahndepots auf Höhe der Kunsthalle ereignet. Am Nachmittag wurde ein Teil der entgleisten Bahn mit einem Kran geborgen.