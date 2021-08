Nach schwerem Unfall bei Ribnitz: Das sind die gefährlichste Straßen von MV

Ribnitz-Damgarten/Rostock

Fast 4800 Menschen wurden im vergangenen Jahr auf Mecklenburg-Vorpommerns Straßen verletzt, fast 70 kamen sogar ums Leben. Die Tendenz ist zwar sinkend gegenüber dem Vorjahr – der schwere Unfall auf der B 105 bei Ribnitz-Damgarten wirft allerdings Fragen auf. Wie sicher sind MVs Straßen? Wo passieren die meisten Unfälle und wie sind sie zu verhindern?

Kommentar: Gefährliche Straßen in MV: Wer sich nicht im Griff hat, braucht keinen Führerschein

Christian Hieff, Sprecher des ADAC Hansa, erklärt: „Die meisten Unfälle passieren zwar in den Städten. Das größte Problem sind aber die Landstraßen. Dort ist das Tempo im Gegensatz zur Stadt sehr hoch.“ Das heißt, scheppert es auf der Landstraße, sind nicht nur die Schäden an den Autos oft höher. Dort werden auch viel mehr Menschen verletzt oder sterben sogar an den Unfallfolgen.

ADAC-Experte: Überholmanöver auf Landstraßen sind großes Problem

Der Experte sagt weiter: „Vor allem Überholmanöver auf Landstraßen sind immens gefährlich.“ Zwar könne er nichts zum aktuellen Fall auf der B 105 sagen. Überholmanöver sind laut Hieff aber oft das Resultat aus Fehleinschätzungen und Ungeduld. „Viele Fahrer sagen sich, nachdem sie mehrere Minuten hinter einem langsameren Fahrzeug hergefahren sind, jetzt probiere ich es mal.“ Zudem gebe es auf Landstraßen viele sogenannte Alleinunfälle – verursacht durch einen Blick aufs Handy, Wild, das überraschend die Straße kreuzt, oder auch Ölspuren.

2020 wurden laut Innenministerium auf den Straßen von MV etwa 54 500 Unfälle registriert. Die Zahl der Unfälle, bei denen Menschen verletzt oder getötet wurden, sank um elf Prozent auf knapp 4800. Der digitale Unfallatlas der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder, bei dem seit Juli zum ersten Mal auch MVs Straßen verzeichnet sind, zeigt: Auf der B 105 passieren auf gesamter Länge immer wieder Unfälle, bei denen sich Menschen verletzen – vor allem auf dem westlichen Stück der Umgehung zwischen den Ortsteilen Ribnitz und Damgarten.

„Vor allem Überholmanöver auf Landstraßen sind immens gefährlich. Viele Fahrer überschätzen sich.“ Christian Hieff, Sprecher ADAC Hansa Quelle: Lilienthal Dietmar

Unfallschwerpunkte in MV vor allem Zufahrten größerer Städte

Als Unfallschwerpunkt gilt auch die A-20-Behelfsbrücke bei Tribsees. Dort hatten sich zum Beispiel am zweiten Juliwochenende gleich fünf Unfälle ereignet. Dabei wurden drei Menschen verletzt und 13 Autos beschädigt. Allesamt waren es Auffahrunfälle. Dennoch gelten die deutschen Autobahnen als sicherste Straßen. „Dort ist das Risiko, einen Unfall zu haben, am geringsten“, so ADAC-Sprecher Christian Hieff. Das liege daran, dass die Autobahnen breite Straßen sind, alle in eine Richtung fahren und nur sehr lang gezogene Kurven haben.

Die folgenschwersten Verkehrsunfälle mit Toten ereignen sich in anderen Teilen Mecklenburg-Vorpommern, laut Unfallatlas auf Landstraßen. Die meisten Verletzten gibt es aber dennoch bei Zusammenstößen auf städtischen Zufahrtsstraßen. In Rostock erwies sich die Westzufahrt mit Hamburger und Lübecker Straße als Unfallschwerpunkt. Für diesen Abschnitt weist der Unfallatlas für das Vorjahr 28 bis 55 Unfälle mit Personenschaden aus. In Schwerin trifft das auf die Einfallstraßen aus Wismar und vom Paulsdamm zu. In Stralsund gab es die meisten Unfälle mit Verletzten auf der Zufahrt aus Norden und auf den Straßen um die Altstadt. In Wismar galt das für die Westtangente der Innenstadt, in Neubrandenburg für die Ostzufahrt.

Zehn Verletzte durch Überholmanöver auf B 105 bei Ribnitz

Beim missglückten Überholmanöver eines 28-jährigen Fahrers wurden am Sonntagabend auf der Umgehung bei Ribnitz insgesamt zehn Menschen verletzt, die unter anderem mit vier Hubschraubern in Kliniken geflogen werden mussten. Menschen lagen beim Eintreffen der Sanitäter verletzt auf der Straße, andere waren im Wagen eingeklemmt – darunter auch Kinder. „Unmittelbar nach dem Ausscheren kam es zum Zusammenstoß mit einem im Kurvenbereich entgegenkommenden VW-Transporter aus Sachsen“, so ein Polizeisprecher noch am selben Abend.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der polnische Fahrer war laut Polizei am Sonntag aus Richtung Damgarten in Richtung Rostock unterwegs. Zwischen der T-Kreuzung Freudenberger Straße (Richtung Marlow) und der Sanitzer Kreuzung wollte er offenbar einen Opel überholen – in einer lang gezogenen Rechtskurve hätte er außen vorbeiziehen müssen, übersah dabei aber offenbar den entgegenkommenden Transporter. Die Folge: Frontalcrash. Gegen den 28-Jährigen wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Von Michaela Krohn