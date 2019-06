Rostock

Aufatmen bei mehr als 11 000 Fans: Das für Samstagabend geplante Open Air Konzert von Mark Forster im Iga-Park findet statt. An den Eingängen stehen schon zahlreiche Fans des Sängers. Um 17 Uhr beginnt der Einlass auf das Gelände im Rostocker Stadtteil Schmarl.

Im Tagesverlauf hatte es bei Veranstaltern und Sicherheitsbehörden noch Bedenken gegeben. Grund waren die schweren Gewitter über der Hansestadt und Westmecklenburg. Doch nachdem sie die Prognosen für den Abend erhalten hatten, gaben die Verantwortlichen grünes Licht für das Konzert, das von den tausenden Besuchern sehnlichst erwartet wird.

Mark Forster selbst hatte sich am späten Nachmittag noch via Instagram an seine Fans gewandt und erzählt, dass der Soundcheck wie geplant durchgeführt würde. „Wir sind doch nicht aus Zucker“, so der deutsche Star, der mit Hits wie „Au revoir“, „Chöre“ und „Sowieso“ die Charts eroberte.

Claudia Labude-Gericke