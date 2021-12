Rostock/Sievershagen

Ein heute 21-Jähriger, der einen tödlichen Verkehrsunfall in Sievershagen (Kreis Rostock) verursacht hatte, muss für zwei Jahre und drei Monate ins Gefängnis. Dieses Urteil fällte das Rostocker Landgericht am Freitag.

Der Verurteilte Dominik G. hatte am frühen Morgen des 18. Augusts 2020 auf der Bundesstraße 105 in Sievershagen mehrfach überholt, war laut Gericht mit seinem gemieteten Van mindestens 110 Stundenkilometer an eine Ampel herangefahren und hatte das Rot-Zeichen übersehen. Er rammte die 52 Jahre alte Radfahrerin Sonja W., die etwa 40 Meter durch die Luft flog und noch am Unfallort starb.

Der Fahranfänger gab vor Gericht an, keine genauen Erinnerungen mehr an den Hergang zu haben. Sein Verhalten könne er sich nicht erklären, er sei „in Gedanken“ gewesen.

Absichtlich zu schnell gefahren

Das Gericht widerlegte diese Aussage. „Sie sind nicht versehentlich zu schnell gefahren, sondern absichtlich. Und Sie waren auch nicht unaufmerksam, da Sie unter anderem auf die Linksabbiegerspur ausgewichen sind und vor dem Aufprall gebremst haben“, sagte der Richter. Das Gericht wandte Jugendstrafrecht an, da der Angeklagte eine geistige Entwicklung wie ein Jugendlicher habe und die Tat „jugendtypisch“ ist. „Er weist erhebliche Reifedefizite auf“, hieß es. „Die Anwendung von Jugendstrafrecht führt nicht automatisch zu einer milderen Bestrafung“, erklärte die Kammer. Das Erzieherische solle dabei im Mittelpunkt stehen.

Die Unfallstelle: An dieser Ampel auf der Bundesstraße 105 in Sievershagen bei Rostock erfasste der von Dominik G. gesteuerte Wagen das Opfer. Quelle: Stefan Tretropp

Das Gericht erkannte zudem die Schwere der Schuld, denn der Angeklagte hat mit „voller Absicht gleich mehrere Gebote verletzt“. Der „Bedarf für eine erzieherische Einwirkung“ sei bei Dominik G. groß, hieß es.

Angeklagter bemitleidet sich

Zudem ist der 21-Jährige sehr auf sich bezogen. Immer wieder bemitleidete er sich während des Prozesses selbst, wie schlecht es ihm seit dem Unfall gehen würde. „Sie haben nur Ihren Führerschein und für eine kurze Zeit ihre Freiheit verloren, aber Sie leben. Anderen Menschen haben Sie einen lieben Menschen genommen“, richtete der Richter mahnende Worte an den Heranwachsenden, der sich nie aus eigenen Stücken bei den Hinterbliebenen entschuldigte.

Letztlich kam die Kammer zum Entschluss, die Berufung zu verwerfen und den Raser für zwei Jahre und drei Monate ins Jugendgefängnis zu stecken. Zudem bleiben der Führerscheinentzug und die mehrjährige -sperre aufrechterhalten.

Urteil des Amtsgerichts bestätigt

Mit seinem Urteil bestätigte die Kammer das Strafmaß des Amtsgerichtes in der ersten Instanz. Gegen das Urteil habe der 21-Jährige kein Rechtsmittel mehr. Im ersten Verfahren war der Rostocker zu einer Haftstrafe in gleicher Höhe, aber nach Erwachsenenstrafrecht, verurteilt worden. Dagegen hatte er Berufung eingelegt, diese später aber nur auf das Strafmaß begrenzt.

Dominik G. konnte, da keine Flucht- oder Verdunkelungsgründe vorliegen, den Gerichtssaal vorerst noch als freier Mann verlassen. Demnächst wird er jedoch ein Schreiben zum Haftantritt erhalten. Er soll seine Strafe im Jugendgefängnis Neustrelitz verbüßen.

Von Stefan Tretropp