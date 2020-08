Sievershagen

Ein kleines Herz mit der Aufschrift: „Wir lieben dich, liebe Mama“. Drumherum Blumen und Kerzen. Weinend stehen zwei junge Frauen mit Familienangehörigen und Freunden an der B 105 in Sievershagen. Unweit der Stelle, an der am Dienstag eine 52-jährige Radfahrerin von einem Auto überfahren und getötet wurde. „Unsere Mutter“, sagen die Schwestern, 24 und 31 Jahre jung. Traurig schauen sie auf die Stelle, die von der Polizei noch gelb als „Endlage“ markiert ist.

Blumen und Kerzen am Unfallort an der B 105 in Sievershagen. Quelle: Doris Deutsch

Anzeige

„Seit zweieinhalb Jahren ist sie täglich bei Wind und Wetter von Doberan aus mit dem Fahrrad zur Arbeit nach Rostock gefahren“, erzählen die Töchter. „Immer mit Warnweste und Helm, also gut zu erkennen.“ So auch am Morgen des 18. August. Es war gegen 6.40 Uhr, als die Radfahrerin wie immer vom Radweg aus am Modepark Röther im Ostseepark Sievershagen die B 105 überqueren wollte. Für sie zeigte die Ampel grün, für die Autos von Rostock kommend rot.

Weitere OZ+ Artikel

Dann brauste ein 20-jähriger Autofahrer heran. Mit einem Mietwagen sei er unterwegs gewesen. „Er hat die Kolonne auf der Linksabbiegerspur noch überholt und ist dann rechts reingeschert“, sagt eine Tochter. Ihre Mutter befand sich schon auf dem Fußgängerüberweg und wurde von dem Auto voll erfasst. Trotz sofort eingeleiteter Hilfemaßnahmen verstarb die 52-Jährige noch an der Unfallstelle. Mehr als zehn Zeugen seien gefunden und zum Unfall befragt worden, wissen die Schwestern.

Radentscheid ruft zur Mahnwache an der Unfallstelle

Am Mittwochnachmittag erinnern immer noch gelbe Striche und Kreuze auf Fahrbahn und Überweg an den schrecklichen Unfall. Die Polizei ermittelt. Die Initiative Radentscheid Rostock hat an diesem 19. August zu einer Mahnwache aufgerufen. Genau dort, wo die Radfahrerin ihr Leben verloren hat. Die Polizei sperrt für einige Minuten die B 105. Etwa 20 Radfahrer setzen sich auf die Straße, einige Meter weiter tun es ihnen auch die Angehörigen gleich. In einer Schweigeminute denken sie an den tragischen Tod einer 52-jährigen Frau.

„Wir sind unfassbar traurig“

„Wir sind unfassbar traurig, dass wieder eine Radfahrerin gestorben ist. Ein Autofahrer fuhr zu schnell und bei Rot über die Kreuzung und tötete sie“, sagt Marie Heidenreich. Sie spricht der Familie tiefes Mitgefühl aus.

„Wir fordern Sicherheit auf den Straßen für die Rostockerinnen und Rostocker, die nicht mit dem Auto unterwegs sind. Sofort!“, betont die Sprecherin von Radentscheid. „Mehr Geschwindigkeitskontrollen und innerorts Tempo 30, um Leben zu schützen.“

Marie Heidenreich von Radentscheid Rostock fädelt bei einer Mahnwache am 19. August eine Rose in ein Geisterrad in Gedenken an die tags zuvor bei einem Unfall auf der B 105 in Sievershagen getötete Radfahrerin. Quelle: Doris Deutsch

Die Initiative, gegründet im Sommer 2018, stellt am Radweg an der Unfallstelle ein weißes Geisterrad auf. „Radfahrerin, 52 Jahre, 18. August 2020“ steht auf der schwarz umrandeten Anzeige. Radfahrer und Angehörige fädeln Rosen in die Speichen. „Wir wollen kein weiteres Ghostbike mehr abstellen“, erklärt Marie Heidenreich. „Dieses soll das letzte sein.“

Drei Geisterräder in Rostock erinnern an tödliche Radunfälle

In Rostock steht ein Geisterrad in der Trelleborger Straße in Lütten Klein, ein zweites in der Parkstraße in Warnemünde, zur Erinnerung an die tödlichen Fahrradunfälle 2019. „In diesem Jahr ist es der erste“, sagt Christoph Neimög von Radentscheid. Vor allem an Kreuzungen käme es immer wieder zu tragischen Verkehrsunfällen, an denen Radfahrer beteiligt seien. Mit vielen Aktionen macht die Gruppe auf Problemzonen für Radfahrer aufmerksam. Die Aktiven von Radentscheid engagieren sich für eine bessere Radinfrastruktur in Rostock und haben zehn Ziele für eine fahrradfreundliche Stadt formuliert.

2019 ereigneten sich in Rostock insgesamt 6429 Verkehrsunfälle, an 412 waren Radfahrer beteiligt. Verletzt wurden bei allen Unfällen 740 Personen, zu 40 Prozent waren dies Radfahrer (298 Personen). Leider weist die Unfallstatistik der Stadt 2019 auch vier Verkehrstote aus, zwei Radfahrer und zwei Fußgänger. Bundesweit war 2019 jeder siebte Mensch, der im Straßenverkehr ums Leben kam, mit dem Rad unterwegs. Insgesamt sind 445 Radfahrer tödlich verunglückt, 118 fuhren ein Pedelec.

Von Doris Deutsch