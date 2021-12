Nach unangemeldeter Geburtstagsfeier von Hansa Rostock: Polizei hat Ausmaß unterschätzt

Rostock

600 Hansa-Fans waren am Dienstagabend mit massiver Pyrotechnik durch Rostocks Innenstadt gezogen – und das ganz ohne Ligaspiel im Ostseestadion, dafür umso bedrohlicher. In zahlreichen Videos ist zu sehen, wie sie unter anderem mit brennenden Handfackeln durch die Kröpeliner Straße ziehen. An der alten Post auf dem Neuen Markt haben sie ein Banner und eine Gedenktafel am Gebäude zur Erinnerung an die Vereinsgründung vor 56 Jahren enthüllt.

Die Polizei habe zumindest von letzterem gewusst, rechnete laut Innenministerium aber nur mit knapp 100 Fans. Die Folge: Die Einsatzkräfte wirkten teilweise überfordert, ließen die Fans gewähren.

Das Ausmaß der Feier war laut Innenministerium nicht abzusehen

Innenminister Christian Pegel (SPD) lässt Sprecherin Renate Gundlach auf OZ-Anfrage antworten, inwieweit die Ordnungsbehörden von der Aktion im Vorfeld gewusst haben und ob sie mit der Situation überfordert waren: „Die Versammlung war nicht angemeldet. Allerdings lagen der Polizei Hinweise auf die geplante Einweihung einer Gedenktafel zum 56. Geburtstag des Fußballvereins Hansa Rostock vor. Diese Hinweise ließen knapp über 100 Teilnehmer erwarten. Die Polizei hat sich mit einer für die avisierte Teilnehmerzahl angemessene Zahl von Polizeikräften darauf eingestellt und diese Kräfte auch vollständig eingesetzt.“

Weiter heißt es: „Dass aus der Gedenktafeleinweihung ein unangemeldeter Aufzug mit circa 600 Personen wird – deshalb wurde eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz aufgenommen – war nicht abzusehen.“ Die 100 Polizeibeamten haben laut Ministerium die unangemeldete Versammlung und deren Marsch durch Rostocks Innenstadt „begleitet“.

„Um eine Eskalation der Veranstaltung, an der vor allem dem ,harten Kern’ der Hansa-Fans zuzuordnende Beteiligte teilnahmen, zu vermeiden und insbesondere Passanten zu schützen, hat die Polizei auf härtere Maßnahmen wie etwa das Auflösen der Versammlung verzichtet. Dank des überlegten Handelns der Einsatzkräfte wurde niemand verletzt und gewalttätige Krawalle wurden verhindert“, teilt Ministeriumssprecherin Renate Gundlach mit.

Auch Rapper Marteria feierte mit auf dem Neuen Markt

Wegen des Zündens von Pyrotechnik sowie nicht genehmigter Drohnenflüge wurden mehrere Anzeigen aufgenommen und Ordnungswidrigkeitsverfahren in die Wege geleitet, unter anderem auch wegen des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz. Verletzt wurde nach Erkenntnissen der Polizei bislang niemand.

Mit dabei auf dem Neuen Markt war auch Rapper Marteria, der bei Instagram ein Foto von sich vor der alten Post, im Hintergrund rotes Leuchtfeuer von den Bengalos, postete. Dazu schrieb er: „Alles gute zum Geburtstag.“

Beobachtet hat das Geschehen auch René Geschke, Inhaber des Printzentrums Rostock, das sich im Gebäude der alten Post befindet. „Ich habe gesehen, dass die Fans etwas an der Hauswand montiert haben und mich gefragt, ob der Eigentümer etwas davon weiß.“

„Es war erstaunlich zivilisiert, sie haben alles ordentlich hinterlassen“

Die Szene auf dem Neuen Markt, als die Hansa-Fans das riesige Banner an der alten Post hinunterließen, viel Pyrotechnik dabei hatten, beschreibt Geschke dennoch als „halbwegs friedlich“. „Sie hatten vorher schon gesagt, dass sie alles wieder ordentlich hinterlassen. Das haben sie auch getan“, so Geschke.

Sein Printzentrum habe er dennoch etwa eine viertel Stunde eher geschlossen – aus Sorge, es könnten Schäden durch die Pyrotechnik entstehen. Er fasst aber aus seiner Sicht zumindest für das Geschehen auf dem Neuen Markt zusammen: „Es war erstaunlich zivilisiert, sie haben alles ordentlich hinterlassen, fast ehrenhaft.“

Hansa-Vereinschef Robert Marien äußerte sich gegenüber der OZ bislang nicht zu der Aktion der Fans, wurde aber ebenfalls auf dem Neuen Markt am Dienstagabend gesichtet.

