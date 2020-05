Nach verschobenem Citylauf: Rostocker laufen für den guten Zweck

Rostock

Mit einem mulmigen Gefühl schaut Roman Klawun zum Neuen Markt hinüber. Eigentlich sollten hier in wenigen Minuten fast 4 000 Sportler zum Rostocker Citylauf starten. So sei es zumindest in den vergangenen 28 Jahren gewesen. Aufgrund der Corona-Krise und der damit einhergehenden Einschränkungen ist an diesem Sonntagmorgen aber alles anders. Statt Trubel herrscht gähnende Leere auf dem gesamten Platz. „Das kommt mir so surreal vor“, gesteht der Organisator.



Um der Region in dieser schwierigen Zeit unter die Arme zugreifen, hat Klawun kurzerhand beschlossen ein neues Projekt auf die Beine zustellen – einen virtuellen Spendenlauf. Vom 17. bis zum 24. Mai können Teilnehmer selbstständig eine der bekannten Strecken des Rostocker Citylaufes absolvieren. Für jede Anmeldung spendet die Ostsee Sparkasse Rostock und die PS-Lotterie sieben Euro an die Tafeln.

Mit einem mulmigen Gefühl schaut Roman Klawun zum Neuen Markt hinüber. Eigentlich sollten hier in wenigen Minuten fast 4 000 Sportler zum Rostocker Citylauf starten. Quelle: Susanne Gidzinski

Grund genug für Thomas und Monika Kretzschmar (53) am Sonntagmorgen in ihre Sportschuhe zu schlüpfen und den Rostocker Stadthafen anzusteuern. Von hier aus wollen die Papendorfer sieben Kilometer zurücklegen. Die Strecke ist ihnen wohl bekannt. „Wir sind schließlich fast jedes Jahr beim Citylauf dabei“, berichtet der 50-Jährige. Dass der Lauf diesmal virtuell nachvollzogen wird, macht dem Ehepaar nichts aus. „Das ist eine schöne Erfahrung.“

Angefeuert von Fuchs, Hase und Reh

Pünktlich um 8.30 Uhr sind auch Laurenz und Grit Kästner aufgebrochen. Gemeinsam haben sie die sieben Kilometer in 43,23 Minuten zurückgelegt. „Ich hätte es vermutlich auch schneller geschafft, mein Tempo habe ich aber meiner Mutter angepasst“, verrät der 14-Jährige aus Kassebohm. In seiner Freizeit trainiert der junge Handballer regelmäßig. Dass er nun mit seinem Sport gleichzeitig etwas Gutes tun kann, freut ihn sehr. „Ich war sofort begeistert, als ich von dem Spendenlauf gehört habe. Beim nächsten Mal bin ich auf jeden Fall wieder dabei“, sagt er.

Steffi Volkmann gibt alles. Den Halbmarathonlauf bewältigt sie in 1,42 Stunden. Quelle: privat

Für Steffi Volkmann fiel der virtuelle Startschuss bereits um fünf Uhr am frühen Morgen. Sie hat sich für den Halbmarathon angemeldet. „Fuchs, Hase und Reh feuerten mich zwar an, doch die Motivation der Zuschauer hat gefehlt“, berichtet die 38-Jährige. Eine neue Bestzeit hebe sie sich daher für die Orginalauflage des 28. Citylaufs Rostock auf, die nun auf den 27. September verlegt wurde. „Es war ein besonderes Gefühl, nicht nur in meiner Stadt, sondern auch für sie gelaufen zu sein. Ich hoffe, es machen mindestens 1 000 Sportler mit, damit eine Spendensumme von 7 000 Euro erreicht wird. Anmeldungen können noch während des gesamten Zeitraums eingereicht werden.

Von Susanne Gidzinski