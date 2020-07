Nach versuchtem Ladendiebstahl in Rostock: Täter muss von Polizei reanimiert werden

Rostock

Ein Ladendieb ist am Samstag nach einem versuchten Diebstahl im Rostocker Südstadtcenter zusammen gebrochen und musste von der Polizei reanimiert werden. Den Beamten zufolge hörte er im Büro des Ladendetektivs plötzlich auf zu atmen. Der 43-Jährige kam ins Krankenhaus.

Zuvor ließ er sich zwei Tüten mit Tabak an der Kasse aushändigen. Als er anschließend wieder in den Markt zurücklief und diesen über den Eingangsbereich verlassen wollte, sprach ihn der Ladendetektiv an. Der Mann versuchte daraufhin, zu flüchten. Mithilfe eines Mitarbeiters des Marktes und einem Kunden konnte der Ladendetektiv ihn festhalten. Sie brachten ihn schließlich in das Büro des Ladendetektivs. Die Polizei nahm eine Strafanzeige wegen Diebstahls und Unterschlagung geringwertiger Sachen auf.

Von OZ