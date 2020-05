Nach wiederholtem Schwarzfahren in Rostock: Mann mit Haftbefehl kommt in JVA

Der 45-Jährige aus Niedersachsen, gegen den ein Haftbefehl aus Karlsruhe vorliegt, hatte am Donnerstag weniger Glück. Er ist nun in die Justizvollzugsanstalt gebracht worden. Er war zwei Tage in Folge wegen Fahren ohne Fahrschein im Zugverkehr Rostock aufgefallen.