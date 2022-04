Rostock

Ein Ort steht unter Schock: Nachdem am Donnerstag bekannt wurde, dass ein 26-Jähriger aus Rövershagen seine Schwester und die Eltern umgebracht haben soll, zeigen sich Menschen in der Nachbarschaft fassungslos und erschüttert.

Angela Flett und ihr Partner Ralf Brümmer wohnen schräg gegenüber von dem blauen Haus, in dem sich das Verbrechen höchstwahrscheinlich ereignet hat. Sie hätten zwar nicht viel mit der Familie zu tun gehabt, sich beim Streichen ihrer Fassade aber gefragt, wo die Nachbarn hin seien. „Wir dachten, womöglich sind sie zurück in die Heimat gefahren“, sagt die 48-Jährige. Der Vater und die Mutter sollen aus Weißrussland gestammt haben.

Vor dem Haus der Familie wurden erneut drei Kerzen aufgestellt. Quelle: Martin Börner

Nachbarin: Sohn habe ständig Aufträge des Vaters ausführen müssen

Warum es zu dem Verbrechen kam, darüber kann die Nachbarin nur spekulieren. Ein Jahr habe der Sohn beruflich in Süddeutschland verbracht, dann sei er nach Rövershagen in sein Elternhaus zurückgekehrt. Seitdem habe er „ständig Aufträge des Vaters ausgeführt und nur gearbeitet“, so Angela Flett. Auch will sie gehört haben, wie das Familienoberhaupt in russischer Sprache „rumgebrüllt“ hat.

Die Tat habe bei der 48-Jährigen und ihrer Familie ein „mulmiges Gefühl“ hinterlassen: „Gruselig ist das, das hat keiner verdient.“ Auf dem Weg nach Hause schlage ihr Herz noch immer schneller.

Angela Flett (48) wohnt mit ihrem Mann gegenüber von dem Haus, in dem sich das Familiendrama ereignet haben soll. Quelle: Martin Börner

Familienmitglieder wurden nur einzeln gesehen

Auch bei Gisela Tietgen, die seit zwölf Jahren in der Einfamilienhaussiedlung wohnt, hat das Verbrechen in der Nachbarschaft Trauer und Wut hinterlassen: „Ich lebe allein, da bin ich sowieso ängstlicher“, sagt die 81-Jährige. Als sie öfter einen Wagen mit Anhänger auf dem Grundstück gesehen habe, sei auch ihre Vermutung gewesen, die Eltern würden ausziehen. Kontakt hatte Gisela Tietgen allerdings nicht mit der Familie: „Sie waren eher für sich“, sagt die Anwohnerin. „Es hat auch niemand von ihnen gegrüßt.“

Gisela Tietgen (81) wohnt nur wenige Meter entfernt von dem Haus, in dem sich das Familiendrama ereignet haben soll. Quelle: Martin Börner

Anna Chlechowitz hat in ihrer Kindheit mit dem Tatverdächtigen und seiner Schwester gespielt. Vor der Tat hätte die Familie allerdings abgeschottet gelebt: „Und wenn man sie mal gesehen hat, dann einzeln.“ Zuletzt habe die 18-Jährige beobachtet, wie sich der 26-Jährige nach dem Verschwinden der Verwandten „normal unterhalten“ habe. Die Opfer selbst habe sie Anfang Februar letztmalig gesehen, beim Einkaufen, da „schien alles normal zu sein, aber der Vater hat die Kinder früher auch öfter mal verprügelt.“ Bei dem Gedanken, was danach mit ihnen passiert ist, fühlt sich Anna Chlechowitz unwohl: „Anfangs habe ich zu meiner Mutter gesagt: Wollen wir nicht wegziehen?“, berichtet sie.

Anna Chlechowitz (18) ist, wie viele Nachbarn, schockiert von der Tat, die sich abgespielt haben soll. Sie hat als Kind mit den Geschwistern gespielt. Quelle: Martin Börner

Staatsanwaltschaft: Tod durch Gewalteinwirkung

Am Donnerstag, 31. März, teilten die Staatsanwaltschaft Rostock und das Polizeipräsidium Rostock mit, dass drei Leichen, die in einem Feldstück bei Kösterbeck vor den Toren Rostocks gefunden wurden, zu einer aus Rövershagen stammenden Familie gehören. Der 26-jährige Sohn soll seinen 52-jährigen Vater, die 48-jährige Mutter und die 25-jährige Schwester umgebracht haben. Der mutmaßliche Täter saß zum Zeitpunkt des Bekanntwerdens der Tat bereits in Untersuchungshaft.

Die Obduktionen der drei Leichen sind inzwischen abgeschlossen. Staatsanwalt Paul Pfeiffer bestätigt gegenüber der OZ: „Die drei bei Kösterbeck gefundenen Leichname sind durch Gewalteinwirkung zu Tode gekommen.“ Mehr Details wollte er noch nicht nennen. Die Ermittlungen laufen weiter. Sophie Pawelke, Sprecherin im Polizeipräsidium Rostock, bestätigt zudem: „Das Elternhaus ist sehr wahrscheinlich der Tatort.“ Zur genauen Todesursache oder Tatzeit könne sie aber noch nichts sagen.

Von Jessica Orlowicz und Michaela Krohn