Rostock

Einen Tag nach den Messerattacken im Rostocker Stadtteil Evershagen sitzt der Schock bei Brunhilde Rasche und Bernd Fechtner am Montag noch tief: Sie wohnen ebenfalls im Kranichweg, direkt neben dem ersten Opfer. „Wir kennen uns sehr gut. Ich bin heute Nacht noch einmal aufgewacht und habe rübergeschaut – aus Sorge, dass der Täter vielleicht zurückgekommen ist“, erzählt Brunhilde Rasche. Ihr Schwiegersohn stimmt betroffen zu.

Ein als Postbote verkleideter Mann hatte ihrer Nachbarin am Sonntag aufgelauert, sie unvermittelt mit einem Messer attackiert und daraufhin ihre Handtasche samt EC-Karte gestohlen. Nur wenige Straßen weiter griff der Täter dann einen zweiten Senior an. Auch hier hatte er es offenbar auf dessen EC-Karte abgesehen. Beide Opfer mussten notoperiert werden.

„Es ist schon ein komisches Gefühl“

Das erste Opfer, eine 66-Jährige, befindet sich noch immer im Krankenhaus. „Wir haben vorhin telefoniert. Sie sagte nur: Ich lebe“, erzählt ihre Nachbarin weiter. Brunhilde Rasche und ihr Schwiegersohn hätten den Vorfall zunächst gar nicht mitbekommen. Erst als Krankenwagen und Polizei vor der Tür standen, seien sie aufmerksam geworden. „Wir dachten erst, in der Sporthalle sei etwas passiert. Doch als wir mitbekamen, was wirklich los war, waren wir schockiert.“

Nachbar Bernd Fechtner (57) Quelle: Stefan Tretropp

Ob die beiden sich künftig nun anders – vorsichtiger – verhalten werden, wissen sie noch nicht. „Es ist aber schon ein komisches Gefühl“, sagt Bernd Fechtner. Sicherheit gebe aber ihr Hund, eine große Dogge. An dieser müsse man sich erst einmal vorbeitrauen.

„Das macht mir wirklich Angst“

In der Ehm-Welk-Straße ist die Verunsicherung einen Tag nach der Tat ebenfalls groß. Hier ereignete sich der zweite Angriff. Der falsche Paketbote verletzte hier einen 82-Jährigen mit seinem Messer. „Das macht mir wirklich Angst“, sagt Christa Holländer, die im Nebenaufgang wohnt. Auch sie habe den Vorfall nicht direkt mitbekommen. Als sie nach Hause kam, hätten Krankenwagen und Polizei bereits vor ihrer Tür gestanden.

Nachbarin Christa Holländer (75) Quelle: Stefan Tretropp

„Da hatte ich mir noch gar nicht viel dabei gedacht. Nun frage ich mich aber, ob ich weiter Pakete für meine Nachbarn annehmen sollte. Ist das noch sicher?“, fragt die Rentnerin. Schließlich wohne die 75-Jährige allein und wer weiß, ob der Täter noch einmal wiederkomme.

Polizei fahndet weiter – Dritter Vorfall am Montag?

Die Polizei fahndet derweil weiter nach dem noch immer unbekannten Messerstecher – jetzt auch mit einem Foto – und prüft hierbei auch, ob es einen Zusammenhang zu einem ähnlichen Vorfall gibt, der sich am Montag ereignet hat. Gegen 11 Uhr hatte in der Helsinkier Straße ebenfalls ein falscher Paketbote versucht, gewaltsam in eine Wohnung einzudringen. Der Vorfall ereignete sich zwar in Lütten Klein, aber nur wenige Straßen von den ersten beiden Tatorten entfernt.

Hier ereignete sich der dritte Vorfall. Quelle: Stefan Tretropp

Die junge Mutter, in dessen Wohnung der Mann eindringen wollte, war auch Stunden nach dem Vorfall noch sichtlich mitgenommen: „Ich habe vorhin die ganze Zeit geheult. Ich war schließlich mit meinem Baby allein. Was hätte alles passieren können?“, fragt sie und schaut vorsichtig durch einen schmalen Türspalt. Ihren Namen möchte sie der OZ nicht verraten, zu groß ist ihre Sorge.

Unbekannter klingelte und sagte: „Post, aufmachen“

Doch was war überhaupt genau passiert? „Gegen 11 Uhr klingelte es an der Tür und jemand meldete sich mit: Post, aufmachen“, berichtet die 31-Jährige. Weil sie tatsächlich ein Paket erwartete, ließ sie den vermeintlichen Boten ins Haus. Währenddessen schaute sie aus dem Fenster, um zu schauen, welche Firma überhaupt kommt, sah aber kein Postauto oder dergleichen.

„Kurz darauf rüttelte schon jemand an der Tür und schrie, ich solle ihn reinlassen“, erzählt die junge Mutter weiter. Doch stattdessen drohte sie sofort mit der Polizei. Der Mann an der Tür flüchtete in unbekannter Richtung. „Die Polizei kam kurz darauf und berichtete mir von den gestrigen Vorfällen – von denen hatte ich gar nichts gehört“, sagt sie weiter.

Fahndung mit Spürhunden und Hubschrauber

Im Anschluss suchten die Beamten mit Spürhunden und Hubschrauber nach dem Mann – bislang aber ohne Erfolg. Die Polizei sucht nun in allen drei Fällen weiter nach Zeugen. Wer hat etwas beobachtet? Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Rostock unter der Telefonnummer 0381/49161616, die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

So beschreiben die Opfer den Täter

Nach Angaben des dritten Opfers am Montag sah der falsche Postbote wie folgt aus: Er ist etwa 30 bis 40 Jahre alt, hat dunkle Haare und ist osteuropäischer Herkunft. Er hätte nur gebrochen deutsch geredet und sei mit einer Steppjacke bekleidet gewesen.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das erste Opfer von Sonntag beschrieb den Täter so: etwa 25 Jahre alt, dunkle Haare und etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß. Bekleidet sei er mit einer dunklen Jacke mit Kapuze, einer Jeans und einem schwarzen Rucksack mit drei markanten Streifen gewesen. Zudem hätte er weiße Schuhe mit drei markanten Streifen getragen. Auch er habe nur gebrochen deutsch gesprochen.

Von Pauline Rabe