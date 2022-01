Nachbarn zu Großbrand in Rostock-Lichtenhagen: „So etwas habe ich noch nicht gesehen“

Rostock

Der Schock darüber, was in der Nacht zu Dienstag in der Schleswiger Straße in Rostock-Lichtenhagen passiert ist, sitzt noch tief: Ungläubig blicken Nachbarn auf die beiden Brandruinen und die Autowracks, machen Fotos von den Überresten des abgebrannten Carports, bieten Hilfe an. „So etwas habe ich noch nicht gesehen. Es ist nicht leicht, so etwas zu verarbeiten“, sagt Burkhard Schmidtke, der nur etwa 50 Meter entfernt wohnt.

Gegen 2.21 Uhr ist aus bislang ungeklärter Ursache ein Feuer in dem Wohngebiet im Norden der Hansestadt ausgebrochen. Zwei Autos, ein Doppelcarport und zwei Einfamilienhäuser brannten vollständig ab. Bis zu sechs Meter hoch sind die Flammen nach Aussagen der Polizei gewesen. Die drei Bewohner der beiden Häuser konnten unverletzt gerettet werden.

Nachbar berichtet: „Wir waren sprachlos, als wir das Inferno sahen“

„Wir wurden von der Polizei geweckt, weil sie eine Evakuierung nicht ausschließen konnten“, berichtet der 71-Jährige von den Geschehnissen in der Nacht. „Als wir rausgelaufen sind, haben wir das Inferno gesehen und waren geschockt, dass so etwas so nah in unserer Nachbarschaft geschehen kann. Funken sind geflogen, wir waren sprachlos.“

Es sei die Hölle los gewesen, Hilfe habe die Polizei abgelehnt, weil wegen der Sicherheit niemand an den Brandherd heran durfte. 55 Feuerwehrmänner und -frauen der Rostocker Berufsfeuerwehr sowie der Freiwilligen Feuerwehren Warnemünde, Groß Klein, Gehlsdorf und Stadtmitte waren im Einsatz.

Eine Schwierigkeit bei den Löscharbeiten war, dass die Straße in dem betreffenden Bereich sehr eng ist. So brachten die Einsatzkräfte eine Drehleiter in Stellung und löschten von dort aus. Andere Feuerwehrleute umstellten die beiden Häuser und löschten aus allen zur Verfügung stehenden Schläuchen. „Es ging alles so schnell, innerhalb von einer halben Stunde war der Dachstuhl eingestürzt. Wir konnten es selbst nicht fassen“, erzählt Schmidtke weiter.

Nachbarn haben Brandopfer bei sich über Nacht aufgenommen

Wegen des Feuers seien auch die Heizung und der Strom in der Nachbarschaft ausgefallen, berichtet ein weiterer Anwohner, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. „Wir sind hier eine gute Gemeinschaft, jeder kennt jeden. Nachbarn haben die Betroffenen über Nacht bei sich aufgenommen, damit sie wenigstens gleich ein Dach über den Kopf haben“, berichtet der Zeuge weiter. „Ich würde mir aber wünschen, dass die Stadt ihnen ein Hotelzimmer oder Ähnliches zur Verfügung stellt, damit es auch eine längerfristige Lösung gibt.“

Bis 4.25 Uhr dauerten die Löscharbeiten an. „Zum Glück war es in der Nacht kalt und windstill, dass die Flammen nicht noch auf weitere Häuser übergeschlagen sind. Davor hatten wir am meisten Angst“, ist Burkhard Schmidtke froh. Er berichtet auch davon, dass andere Anwohner mit Gartenschläuchen ihre Häuser und Schuppen abgesprüht hätten, um den Funken keine Angriffsfläche zu bieten.

Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung

Jetzt im Hellen das Ausmaß des Feuers zu sehen, schockiert den Rentner erneut. Polizeibeamte und Feuerwehr sind am Vormittag ebenfalls vor Ort, um für Sicherheit zu Sorgen und zu ermitteln. Auch eines der Opfer des Brandes darf gemeinsam mit den Experten kurz zurück in sein Haus, um sich ein Bild vom Ausmaß des Schadens zu machen. Ein Blick ins Innere – Löschwasser tropft noch immer von der Treppe Richtung Obergeschoss, Pfützen haben sich im Hausflur gebildet – lässt vermuten, dass fast keine der persönlichen Sachen zu retten sind. Die Polizei schätzt, dass der Schaden in die Millionen geht.

Ein Brandursachenermittler hat seine Untersuchung indes bereits abgeschlossen, heißt es am Dienstagnachmittag von der Polizei. Ein technischer Defekt könne ausgeschlossen werden, so sein Ergebnis. Die Beamten ermitteln wegen des Verdachts der Brandstiftung.

Denn kurz zuvor gab es ein weiteres Feuer in einer Nachbarstraße: Eine Stunde vor den ersten Flammen in der Schleswiger Straße brannte es in einem Mehrfamilienhaus in der Mecklenburger Allee, dort hatten Unbekannte Zeitungen und Wäsche in einem Trockenraum in Brand gesetzt. Hier konnte durch das zügige Eingreifen jedoch Schlimmeres verhindert werden. Ob es einen Zusammenhang gibt, wird derzeit noch ermittelt.

Von Ann-Christin Schneider und Stefan Tretropp