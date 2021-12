Rostock

Frau P. ist 81 Jahre alt und wohnt in einem Reihenhaus in der Rostocker Südstadt. Ihren vollen Namen möchte sie nicht in der Zeitung lesen. Sie lebt allein. Ihre Tochter ist im jungen Alter von 42 Jahren gestorben, ihr Mann wenige Jahre später. Im Sommer wollte sie ihr Haus verkaufen und ins betreute Wohnen ziehen. Für die Seniorin wurde die Arbeit im Haus zu viel. Durch ihre Kontakte zum Deutschen Roten Kreuz (DRK) ist sie auf Petra Kirsten gestoßen. Sie ist die Koordinatorin für die Nachbarschaftshilfe in der Südstadt und Biestow und kennt sich in der Pflegeberatung aus.

Von ihr bekam Frau P. bereits Unterstützung bei der Suche nach einem betreuten Wohnheim. Doch dann die erschreckende Diagnose für die ehemalige Kindergärtnerin: Brustkrebs. „Ich habe gedacht, jetzt passiert mir das nicht mehr“, sagt Frau P. Inzwischen ist die Behandlung abgeschlossen und der 81-Jährigen geht es nach eigenen Aussagen gut. Dank der Hilfe hat sie jetzt eine Pflegestufe und bekommt Hilfe im Haus. Darüber ist sie sehr erleichtert, denn seit 60 Jahren wohne sie nun schon hier. Unterstützt hat sie dabei Frau Kirsten, die ihr geholfen hat, Formulare auszufüllen. „Ich bin sehr dankbar dafür“, sagt die Seniorin.

Ehrenamtliche alle selbst Rentner

Auch für andere Aufgaben hat Frau P. das Angebot der Nachbarschaftshilfe bereits genutzt. „Ich habe ein Handy, aber ich kenne mich damit nicht gut aus. Da habe ich jemanden vermittelt bekommen, der mir damit geholfen hat“, erzählt sie. Und genau das macht die Nachbarschaftshilfe. „Es haben sich einige Frauen freiwillig gemeldet, die mit verschiedenen Aufgaben helfen möchten und ich koordiniere, welches Hilfegesuch zu welcher Ehrenamtlichen passen könnte“, erklärt Kirsten ihre Aufgaben. Auch sie selbst steht immer mit Rat und Tat zur Seite, wie bei Frau P. ersichtlich wird.

Das Angebot der Nachbarschaftshilfe ist in der Südstadt/Biestow noch recht neu. Gefördert wird es von der Hanse- und Universitätsstadt Rostock. Es wurde im Rahmen des Projektes „Länger leben im Quartier“ des Fördervereins Gemeindepsychiatrie Rostock e. V. und dem Seniorenbeirat Südstadt/Biestow entwickelt.

Zwölf Ehrenamtliche, fast alle selbst im Rentenalter, haben sich bislang für die Nachbarschaftshilfe angeboten. Corona bremse ihre Arbeit aber immer wieder aus. Dennoch kann Frau P. auch in diesen Zeiten sagen: „Ich fühle mich gut aufgehoben.“

Ansprechpartner sind im Alter wichtig

Durch Verluste wie den Tod einer geliebten Person falle man in ein Loch, berichtet Frau P. Viele ältere Menschen seien einsam. Und nicht jeder könne gut um Hilfe bitten. Doch Frau P. bekräftigt: „Man muss auch die Initiative ergreifen, damit man Unterstützung bekommt.“ Für sie war es die richtige Entscheidung.

Kontakt Wer helfen möchte oder selbst Unterstützung benötigt, kann sich unter der Telefonnummer 0381 / 46 15 25 48 oder per E-Mail an nachbarschaftshilfe@suedstadt-biestow.de melden.

„Einfach anrufen“ – diesen Tipp gibt auch Ursula Niemann. Sie ist Ehrenamtliche der Nachbarschaftshilfe und freut sich, wenn ihre Hilfe gebraucht wird. Auch sie sieht, dass viele ältere Menschen vereinsamen und nicht alle wissen, an wen sie sich wenden sollen. Das möchte die Nachbarschaftshilfe ändern. Denn so sagt auch Frau P.: „Für mich ist es sehr wichtig, dass ich einen Ansprechpartner habe. Und wenn ich mal nicht weiter weiß, dann findet sich immer jemand, der mir helfen kann.“

Von Spaziergang bis Putzen – die Aufgaben der Nachbarschaftshilfe

Ursula Niemann engagiert sich bereits seit 2013 ehrenamtlich für Alzheimer- und Demenzkranke und hat sich nun auch für die Nachbarschaftshilfe der Südstadt angemeldet. „Es ist eine schöne Aufgabe, weil ich selbst ja auch merke, dass ich älter werde“, sagt die 71-Jährige.

Einkaufen, Haushalt, spazieren gehen, Musik hören, singen oder einfach nur zuhören – das sind Aufgaben, die die Seniorin für Bedürftige über 60 Jahren übernimmt. „Mir macht es Spaß und ich freue mich, Senioren kennenzulernen“, sagt sie. Bereits vor ihrem Ehrenamt hat sie mit alten Menschen gearbeitet. Denn sie war im Pflegeheim tätig. So nutze sie ihre freie Zeit als Rentnerin sinnvoll und bleibt aktiv.

Von Gina Henning