Hilfe in Corona-Zeiten - Nachbarschaftshilfe in dörflichen Gemeinden in MV: Einkaufen und Mundschutz nähen

In Corona-Zeiten in gegenseitige Hilfe auch in den Gemeinden des Landkreises Rostock wichtig. Viele bringen sich ein. Die einen gehen einkaufen, die anderen nähen im Akkord Mundschutz. Die Solidarität unter den Menschen in den Gemeinden ist groß.