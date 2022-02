Nachbarschaftsstreit in Rostocker Wohnhaus – Männer gehen mit Holzlatte aufeinander los﻿

Rostock-Evershagen

Polizei und Rettungsdienst mussten am Donnerstagabend zu einem eskalierten Nachbarschaftsstreit in den Rostocker Stadtteil Evershagen ausrücken. Wegen einer Ruhestörung gerieten zwei Männer derart in einen Zwist, dass am Ende sogar eine Holzlatte eingesetzt wurde.

Polizeipressesprecherin Dörte Lembke bestätigte auf Nachfrage den Vorfall. Ihren Angaben zufolge kamen Polizei und Rettungsdienst gegen 21.15 Uhr in einem Mehrfamilienhaus im Martin-Andersen-Nexö-Ring zum Einsatz. Ein 64-jähriger Bewohner hatte sich vom Lärm aus der Wohnung eines 57-Jährigen gestört gefühlt. Dieser hatte offenbar zu laut getrampelt. Der ältere klingelte wutentbrannt an der Tür des mutmaßlichen Ruhestörers – dabei hielt er eine Holzlatte in der Hand. Als der 57-Jährige öffnete, hatte sich zwischen beiden Streithähnen sofort eine körperliche Auseinandersetzung entwickelt.

Laut Polizei erlitten die Männer jeweils Verletzungen im Gesicht. Neben einem Rettungswagen eilte auch ein Notarzt nach Evershagen. Der 57-Jährige, der einen Atemalkoholwert von 1,63 Promille pustete, wurde zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Beide Streithähne zeigten sich gegenseitig an. Die Kripo muss nun den Sachverhalt aufklären und ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Die Holzlatte wurde sichergestellt. Der Einsatz ging gegen 22.30 Uhr zu Ende.

Von Stefan Tretropp