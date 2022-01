Nachfolge in M-V: Bäckerbetrieb vielleicht letztes Mal an Sohn übergeben

Graal-Müritz

Jürgen Gottschalk und Sohn Matthias sitzen im Café ihrer Bäckerei. Seit der Corona-Pandemie ist es hier leer geworden, die Besucher bleiben aus. Und auch so seien es für Bäcker schwere Zeiten. „Niemand möchte heute mehr den Beruf erlernen. Bäcker zu werden hat keine Zukunft“, sagen die Männer über ihr eigenes Handwerk. Keiner der Inhaber wollte je die Bäckerei, die Urgroßvater Ernst Gottschalk 1914 gründete, übernehmen. Und doch blieb der Betrieb seit über 100 Jahren in Familienhand. Jetzt hat Jürgen Gottschalk die Geschicke an seinen Sohn übergeben. Es ist vielleicht die letzte Nachfolge, denn der nächsten Generation der Familie möchte man das Geschäft nicht mehr zumuten. Die traditionsreiche Bäckerei ist eine von ehemals fünf Backstuben in Graal-Müritz. Darüber, dass das Aussterben des Bäckerhandwerks naht, sind sich Vater Jürgen und Sohn Matthias einig. In Mecklenburg-Vorpommern bangen in den nächsten Jahren mehr als 10.000 Unternehmen um ihre Zukunft – weil Arbeitskräfte und Nachfolger fehlen. Investor und Unternehmensexperte Peter Sewing rät kleinen und großen Unternehmen, stärker auf sich aufmerksam zu machen.

„Bloß nicht Bäcker werden“

„Das haben sich die Eltern ausgedacht“, ist die Antwort auf die Frage, warum Matthias Gottschalk die Bäckerei seines Vaters, Großvaters und Urgroßvaters übernommen hätte. Seit Beginn des Jahres hat sich Jürgen Gottschalk aus dem operativen Geschäft zurückgezogen. Nur gelegentlich schaue der 69-Jährige noch in jene Backstube, in der sein Großvater Ernst schon Brötchen buk. Ernst Gottschalk war eigentlich Seefahrer, 1914 ersteigerte er die damalige Häuslerei 12 – nachdem er als Seemann zweimal kenterte. Dass auch seine Bäckerei einmal ein sinkendes Schiff würde, ahnte der junge Unternehmer zu Beginn des ersten Weltkrieges noch nicht.

Erster Nachfolger der Bäckerei wurde Sohn Ernst-Joachim, der kein Bäcker, sondern eigentlich Jurist werden wollte. Auch als Enkelsohn Jürgen Gottschalk heranwuchs, hatte er anderes im Kopf als die Backstube der Familie. „Ich wollte Förster werden, aber nie aus meiner Heimat weg“, sagt der Unternehmer. Letztlich landete er „aus Bequemlichkeit“ in den Fußstapfen seiner Familie. Nun ist Sohn Matthias Gottschalk an der Reihe. Der 48-Jährige legt wert darauf, nicht Bäcker-, sondern Konditormeister zu sein. Für das Backhandwerk habe er sich nie interessiert. „Bäcker sind Bauern“, sagt er über den Berufsstand. Vater Jürgen erklärt, dass der Stolz auf die Familientradition bei ihm auch erst mit dem Alter kam. Erst jetzt beschäftigt sich der Ruheständler mit etlichen Unterlagen seiner Vorfahren. Seine Enkeltöchter werden den Betrieb vermutlich nicht weiterführen. Was dann komme, sei ungewiss, eine Schließung nicht unwahrscheinlich.

Tätige Nachfolge erwünscht

Die Graal-Müritzer Bäckerei ist kein Einzelfall. Laut Frank Bartelsen von der Nachfolgeagentur M-V – einer landeseigenen Vermittlungsplattform für Investoren und Unternehmer – sind aktuell 34.000 Unternehmer im Land mindestens 55 Jahre alt. „Wir gehen davon aus, dass mindestens 10.000 davon nach Nachfolgern suchen oder mit der Suche noch beginnen werden“, so Bartelsen. Auf Seiten der Nachfolgeinteressierten verzeichnet die Agentur eine rege Nachfrage. Jeder Fünfte davon wohne nicht in M-V. „Die Investorennachfrage ist dagegen verhalten. Die bei uns registrierten Betriebe sind meist inhabergeführt und suchen Interessenten, die tätige Beteiligungen anstreben.“

Kleinstunternehmen stark betroffen

Wie es zum Beispiel die Obermark Gruppe als Unternehmensziel hat. Obermark kauft Firmen, in denen eine Nachfolgelösung nicht gefunden werden kann. „Etwa, weil innerhalb der Familie niemand das Unternehmen fortführen möchte und auch geeignete Mitarbeiter nicht in Frage kommen, da ihnen das Kapital fehlt“, erklärt Peter Sewing, Gründer und Geschäftsführer der Obermark. Im Gegensatz zu typischen Finanzinvestoren, die Unternehmen kaufen, um sie alsbald mit Gewinn wieder zu verkaufen, führt und entwickelt die Obermark die erworbenen Unternehmen dauerhaft weiter.

Die hohe Zahl der anstehenden Unternehmensnachfolgen in M-V überrascht den Investor wenig. „Ich schätze, dass diese Zahlen auch in den alten Bundesländern ähnlich hoch liegen. Die vielen Firmen, denen keine Nachfolgelösung gelingt, sind meist Kleinstunternehmen, die Bäckerei vor Ort, der Tierarzt, der kleine Elektrobetrieb – für die ist es einfach unheimlich schwer, jemanden zu finden. Wer Lust auf ein Unternehmen hat, gründet in diesen Größenordnungen im Zweifel lieber selbst.“

Polnische Studenten helfen aus

Dass es kaum noch geeignete Arbeitskräfte gibt, erlebt Matthias Gottschalk täglich selbst. In Graal-Müritz sei man froh, dass wenigstens im Sommer durch eine Vermittlungsagentur polnische Studenten den Verkauf unterstützen. „Die finanzieren damit oft ihr Studium“, erklärt der Bäcker. Mit Einheimischen bekäme man den Arbeitskräftemangel im Ort nicht mehr behoben. Und auch in die Backstube verirre sich kaum noch ein Lehrling. „Bäckermeister ist ein aussterbender Beruf“, so Gottschalk. Das liege an den nächtlichen Arbeitszeiten. „Ich habe wohl zwei Jahre keinen Urlaub gemacht und arbeite sieben Tage in der Woche“, beklagt Matthias Gottschalk. An Kunden fehle es aber nicht. Das Angebot sei noch immer bei Anwohnern und Touristen beliebt.

Etablierte Investoren wie die Obermark merken an, dass hierzulande Netzwerke fehlen. „Es gibt hier kaum Berater für Unternehmensverkäufe, in gewisser Weise ist das noch immer ein weißer Flecken auf der Landkarte“, so Peter Sewing. Um die Region etwas besser kennenzulernen, veranstaltete die Obermark im Sommer des vergangenen Jahres eine Konferenz in Rostock, zu der regionale und überregionale Betriebe eingeladen waren. „Ich habe erlebt, dass es hier viele erfolgreiche Unternehmen gibt, allerdings häufig im Verborgenen“, erinnert Peter Sewing.

In dieser Region fehlte seit der Wende vor allem Zeit, damit große Unternehmen wachsen konnten. Solche, die über einen Verkauf nachdenken, sollten dringend auf sich aufmerksam machen, rät Peter Sewing. Mit kreativen Ideen, dem Besuch auf Messen und Konferenzen „oder einem Artikel in einer überregionalen Tageszeitung.“ Und wer einmal eine alte Bäckerei in Graal-Müritz übernehmen wolle, könnte die jahrhundertealte Tradition der Gottschalks doch noch fortsetzen.

